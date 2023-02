Twitter reporte les modifications de son API sur fond de controverse

Twitter a annoncé des changements à son API qui affecteront directement la façon dont les plateformes tierces peuvent accéder au réseau social. Cependant, après avoir reçu de nombreuses réactions négatives, Twitter retarde ces changements de l’API « de quelques jours supplémentaires ». Selon le compte officiel Twitter Dev, ce retard a pour but de garantir la meilleure expérience à la communauté des développeurs.

La société affirme qu’il y a un « immense enthousiasme » pour les changements d’API à venir, mais n’a pas annoncé quand ils entreront en vigueur. Les changements étaient initialement prévus pour le 9 février, mais ont été reportés au 13 février, et les nouvelles règles sont maintenant à nouveau reportées.

There has been an immense amount of enthusiasm for the upcoming changes with Twitter API. As part of our efforts to create an optimal experience for the developer community, we will be delaying the launch of our new API platform by a few more days.

More information to follow… https://t.co/FUZcwJqf9p

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 13, 2023