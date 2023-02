L’API de Twitter restera gratuite pour les bots ayant un « bon contenu »

Elon Musk affirme que Twitter va laisser les bots fournissant du « bon contenu » accéder gratuitement à l’API de Twitter. Comme indiqué dans une publication sur Twitter, Musk a annoncé que la plateforme permettra une API « légère, en écriture seule » pour les bots éligibles — un renversement partiel de sa politique qui place l’accès à l’API derrière un paywall.

L’API ou interface de programmation d’applications est une fonctionnalité qui permet aux applications de communiquer entre elles. Grâce à elle, les entreprises, les développeurs et les utilisateurs peuvent créer des applications qui se connectent à leurs produits ou à leur contenu personnel. Les bots Twitter, quant à eux, sont des comptes Twitter automatisés. Ils peuvent tweeter, retweeter, aimer, suivre, désapprouver et envoyer des messages directs à d’autres utilisateurs. En d’autres termes, les bots Twitter sont ceux qui apparaissent automatiquement sur votre flux et qui tweetent des mises à jour avec des messages programmés. Grâce à l’API, tout le monde peut créer un bot Twitter. Les utilisateurs doivent simplement disposer d’un compte Twitter.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free —Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Après avoir fermé les clients tiers, comme Tweetbot et Twitterrific, Twitter a annoncé que les développeurs devront s’inscrire à un « niveau de base payant » pour accéder à l’API de Twitter à partir du 9 février. À l’époque, Musk a justifié cette décision en déclarant que l’API gratuite était « utilisée de manière abusive » par les escrocs et les spammeurs, ajoutant qu’un abonnement d’environ 100 dollars par mois « avec vérification de l’identité » pouvait « nettoyer les choses en profondeur ».

Le mouvement a suscité des critiques de la part des développeurs et des utilisateurs de Twitter qui créent et utilisent des bots à des fins diverses. Alors que certains bots n’existent que pour le divertissement, d’autres, comme Pikaso, Remind Me of This Tweet et Thread Reader, offrent des fonctions utiles sur le site, notamment la possibilité de faire des captures d’écran, de recevoir des rappels pour certains tweets et de lire les fils de discussion dans une présentation plus organisée.

De nombreux développeurs ont annoncé qu’ils allaient fermer leurs bots avant la date limite du 9 février.

Monétisation de l’API

Pour gagner plus d’argent, la société a transformé l’accès gratuit en un niveau payant. Après avoir interdit les clients tiers, Twitter a annoncé de nouvelles règles pour les développeurs afin de leur redonner l’accès. Mais, le fait de faire payer les développeurs pour accéder à l’API de Twitter représente également une autre opportunité de gagner de l’argent pour l’entreprise, une priorité pour Musk depuis son arrivée aux commandes.

Bien qu’il semble que Musk permette un certain niveau d’accès gratuit à l’API de Twitter, de nombreuses questions demeurent. Nous ne savons pas ce qu’il considère comme un « bon » contenu, et il n’est pas clair si la politique s’appliquera aux bots créés à l’avenir ou seulement à ceux qui existent déjà. Jusqu’à ce que Twitter fasse une annonce officielle concernant ce changement, l’avenir des bots sur le site reste dans les limbes.