Apple se heurte à des obstacles pour transférer sa production en Inde

Apple rencontre des difficultés dans ses efforts pour augmenter sa production en Inde. Selon un rapport du Financial Times, le géant de la technologie rencontre des difficultés pour augmenter sa production dans le pays. Selon des rapports antérieurs, Apple prévoit de transférer 25 % de sa production d’iPhone en Inde d’ici 2025.

En septembre 2022, Apple a reconnu avoir commencé à fabriquer certains de ses modèles d’iPhone 14 en Inde peu après le lancement des derniers appareils.

Auparavant, en août 2022, des rapports indiquaient qu’Apple était en pourparlers avec deux de ses fournisseurs, Luxshare Precision Industry et le groupe taïwanais Foxconn (également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co Ltd), concernant la fabrication de l’Apple Watch et du Macbook au Vietnam.

Cependant, Apple produit des modèles d’iPhone moins chers en Inde depuis 2017, initialement par l’intermédiaire de Wistron Corp, puis par Foxconn, dans le cadre de ses efforts pour soutenir la poussée du gouvernement indien en faveur de la fabrication locale.

Selon le Financial Times, Apple est confronté à des difficultés de production en Inde. La société a envoyé des ingénieurs et des concepteurs pour former la population locale et aider à établir la production dans le sud de l’Inde.

Apple fait face à des obstacles dans son passage à la fabrication en Inde

Cependant, l’expérience récente a montré l’importance du travail à accomplir dans le pays. Dans une usine de boîtiers gérée par Tata à Hosur, seuls 50 % des composants seraient en assez bon état pour être envoyés à Foxconn, le partenaire d’Apple pour l’assemblage des iPhone.

Le rapport indique que le rendement de 50 % de l’usine de boîtiers gérée par Tata est inférieur à l’objectif de zéro défaut d’Apple. L’expansion d’Apple en Inde a été lente en raison de problèmes de logistique, de tarifs douaniers et d’infrastructures. Deux sources ayant connaissance des opérations offshore d’Apple ont déclaré que l’usine travaille à améliorer son efficacité, mais le processus sera long, ajoute le rapport.

Le mois dernier, le ministre indien du Commerce a révélé qu’Apple avait l’intention de faire passer la part de l’Inde dans sa production de 5 à 7 % actuellement à 25 %.