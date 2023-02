Un nouveau MacBook Air avec un écran de 15 pouces est en préparation

Nous savions depuis un certain temps qu’un nouveau MacBook Air allait arriver. Mais ce que nous ne savions pas, c’était s’il s’agissait d’un modèle entièrement nouveau et s’il était censé être équipé de la toute nouvelle puce Apple M3 sur laquelle Apple a travaillé dernièrement.

Certaines de ces questions trouvent une réponse aujourd’hui grâce à Ross Young, un analyste fiable spécialisé dans les écrans.

Tout d’abord, il semble que ce mystérieux MacBook Air sera équipé d’un écran de 15,5 pouces. Si cette information est authentique, Apple est prête à rendre le MacBook Air encore plus grand, car il deviendrait le plus grand modèle jamais lancé par la société.

La production de panneaux d’affichage de 15,5 pouces a commencé ce mois-ci, a déclaré Young, et cela signifie essentiellement que l’annonce officielle ne devrait pas tarder.

Apple pourrait utiliser l’une des deux approches différentes pour le nouveau MacBook Air. Tout d’abord, la société pourrait annoncer l’appareil lorsque l’inventaire nécessaire est prêt et donc commencer à l’expédier soit immédiatement, soit une ou deux semaines plus tard. Et deuxièmement, elle pourrait publier l’annonce officielle et commencer à prendre les précommandes à un moment ultérieur.

Un lancement avec la puce Apple M3 ?

Dans les deux cas, le nouveau MacBook Air de 15 pouces devrait être disponible à l’achat à un moment donné au printemps, car c’est généralement à ce moment-là qu’Apple publie des mises à jour de ses produits. La société organise des événements en mars ou avril, et le timing pour ce nouveau modèle de MacBook semble parfait.

Maintenant, la question qui reste sans réponse est de savoir quelle puce va alimenter ce nouveau Air. En théorie, la puce M3 devrait déjà être prête à faire ses débuts, car sa production pourrait avoir commencé fin 2022 lorsque TSMC est officiellement passé à une conception en 3 nm. Lancer un MacBook Air plus grand avec une puce qui va être remplacée plus tard dans l’année par une nouvelle version n’aurait pas beaucoup de sens, donc vraisemblablement, l’appareil serait annoncé en même temps que le nouveau M3 également.