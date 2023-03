Google pourrait ajouter la télémétrie au langage de programmation Go

Google est une nouvelle fois au cœur d’une controverse sur la protection de la vie privée, avec une proposition visant à ajouter la télémétrie au langage de programmation Go.

Go est un langage de programmation développé par Google. Bien qu’analogue au langage C, il apporte un certain nombre d’ajouts importants et modernes. Russ Cox est l’ingénieur de Google qui dirige actuellement le développement de Go et il a présenté une proposition controversée, qui consisterait à activer la télémétrie dans Go par défaut.

Cox a révélé sa proposition sur GitHub et, comme on pouvait s’y attendre, elle a suscité un certain nombre de réactions de la part d’autres développeurs. La réponse n’est pas surprenante, puisque la plupart des développeurs et utilisateurs de logiciels libres sont notoirement opposés à la plupart des formes de télémétrie.

« Devrait être désactivé par défaut », a écrit l’utilisateur Stolas. « Il n’y a aucune raison pour qu’une chaîne de développement ait une quelconque forme de télémétrie activée par défaut. Ou, comme je comprends la nécessité qu’elle soit activée par défaut, elle devrait vérifier ce que l’utilisateur veut au premier démarrage ».

« Je pense qu’abaisser la barrière de l’opt-in et du partage des données est une meilleure solution que d’augmenter la barrière de l’opt-out », ajoute l’utilisateur w3bb. « Les personnes qui refuseraient la télémétrie à une invite sont des personnes qui ne veulent pas de télémétrie, rendre la vie de ces personnes plus difficile est vraiment mauvais, que ce soit intentionnel ou non ».

Google qui collecte de la donnée…

Outre l’aversion naturelle de la communauté open source pour la télémétrie, le fait que ce soit Google qui soit derrière cette proposition ajoute à l’angoisse. Google, malheureusement, a une longue histoire de non-respect de la vie privée des utilisateurs. Même si la télémétrie dont il est question est essentiellement constituée de mesures de performance du langage de programmation lui-même, de nombreux utilisateurs n’étaient pas à l’aise avec l’idée que Google ait encore plus d’informations sur eux ou sur les outils qu’ils utilisent.

« Personnellement, je n’aime pas l’idée d’une collecte automatique de télémétrie poussée sur moi », a écrit Szymon Ulewicz. « Google ne suit-il pas déjà suffisamment d’informations sur moi ? ».

Certains utilisateurs ont également souligné la longue histoire de Google à fouler aux pieds les autres intérêts dans la poursuite des siens. « Considérez ce document : https://support.google.com/maps/answer/1725632?hl=en. La position de Google est simple. Si vous ne voulez pas que nous géolocalisions votre hôte wifi, reconfigurez le nom de votre réseau en “_nomap”. Les désirs du propriétaire du réseau, les réglementations locales et la conformité de l’entreprise sont sans importance pour Google ; changez votre SSID ou nous collecterons vos données ».

Le comportement passé de Google, qui consiste à imposer sa volonté aux autres et à leur laisser le soin de s’adapter, a laissé à certains développeurs le sentiment qu’ils n’ont pas vraiment leur mot à dire, malgré le fait que Cox demandait un retour d’information.