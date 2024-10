Accueil » OPPO Find X8 : Finesse, performance et innovation au rendez-vous

OPPO se prépare à lancer ses nouveaux fleurons, les Find X8 et Find X8 Pro, fin octobre en Chine, suivis d’un lancement mondial ultérieur.

De récentes fuites nous donnent un aperçu du design et des spécifications du Find X8, révélant une esthétique inspirée d’Apple et des caractéristiques techniques impressionnantes.

Le Find X8 arbore un design qui rappelle l’iPhone, du moins de face. Il se distingue par ses bords d’écran extrêmement fins, un curseur d’alerte et un bouton virtuel personnalisable sensible à la pression.

Des performances de haut vol avec le Dimensity 9400

Les informations divulguées confirment que le Find X8 sera équipé du processeur Dimensity 9400 de MediaTek, récemment annoncé. L’appareil photo se compose de trois capteurs de 50 mégapixels : un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 avec zoom optique 3x.

Le Find X8 intègrera une batterie de 5 700 mAh, l’une des plus grandes capacités du marché, compatible avec la charge filaire de 80 W et la charge sans fil magnétique de 50 W.

Résistance à l’eau et à la poussière

Le smartphone sera certifié IP68 ou IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

L’écran OLED de 6,5 pouces, fabriqué par BOE, offrira une résolution 1.5K et un design élégant. Le smartphone pèsera seulement 190 grammes et 7 mm d’épaisseur.

Lancement et disponibilité

Les OPPO Find X8 et Find X8 Pro devraient être lancés autour du 21 octobre. Ils seront disponibles en quatre coloris : noir, bleu, rose et blanc.

Le OPPO Find X8 s’annonce comme un smartphone haut de gamme performant et élégant, avec des caractéristiques techniques de pointe et un design soigné. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir toutes ses fonctionnalités.