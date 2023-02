Apple Watch en 2024 : écrans plus grands, Apple Watch X, et Apple Watch Ultra 2

Vous savez que l’année à venir d’Apple ne sera pas particulièrement riche en événements, lorsque nous voyons déjà des rumeurs concernant 2024. Ce n’est pas un secret que cette année, la société de Cupertino se concentrera presque exclusivement sur son casque VR/AR, que la rumeur a baptisé Reality Pro), l’iPhone 15, et plus précisément, selon les fuites, l’iPhone 15 Ultra.

Néanmoins, une nouvelle rumeur indique que Apple a de grands projets pour l’Apple Watch en 2024. En effet, si Apple travaille déjà sur une nouvelle génération de smartwatches pour cette année, la société ne devrait pas dévoiler les principales mises à niveau avant 2024. Selon un rapport d’Omdia, un cabinet de recherche technologique, qui a ensuite été couvert par MacRumors dans un article dédié, Apple présentera des mises à jour majeures pour ses trois modèles d’Apple Watch en 2024.

Tout d’abord, la série standard d’Apple Watch suivra probablement les traces de l’iPhone et fera ses débuts sous le nom d’« Apple Watch X » dans sa 10e itération. Pour mémoire, la dixième génération de l’iPhone a également été commercialisée sous le nom d’iPhone X — une stratégie qui s’est avérée très efficace. La société s’attend à ce que l’appareil se rapproche de l’Apple Watch Ultra.

En plus de ce nouveau nom, l’Apple Watch X serait disponible en deux tailles, chacune plus grande que les versions respectives de 41 et 45 mm de l’année dernière. Le plus petit modèle devrait avoir un écran de 1,89 pouce, tandis que le plus grand – un écran de 2,04 pouces. Il convient de noter qu’en raison de la conception incurvée, la surface d’écran utilisable sera en fait moindre.

Deuxièmement, l’Apple Watch SE 3 adoptera probablement les bords plus fins de l’Apple Watch 8 actuelle. Cela permettra également d’avoir un écran légèrement plus grand.

L’Apple Watch Ultra 2 pourrait être beaucoup plus chère

Enfin, et c’est le plus intéressant, l’Apple Watch Ultra 2 sera dotée d’une dalle MicroLED de 2,13 pouces en 2024. La nouvelle technologie d’affichage devrait rendre le wearable orienté sport encore plus durable, et augmentera probablement sa durée de vie de la batterie déjà impressionnante. « Apple pourrait annoncer le produit à la fin de 2023 pour le commercialiser en 2024. La taille du panneau est de 2,13 pouces avec une densité de 325 ppp ; par conséquent, la résolution sera vraisemblablement de 540 x 440 pixels ou 556 x 452 pixels, ce qui signifie qu’il y aura plus de 800 000 puces MicroLED alignées avec les sous-pixels, y compris des puces LED redondantes. Une technologie de pointe sera utilisée pour produire cet écran MicroLED supérieur », conclut Omdia.

Le rapport mentionne que, si 2024 sera une grande année pour l’Apple Watch, la gamme recevra des mises à jour incrémentielles dans le courant de l’année, l’Apple Watch 9 devant être dotée du même écran que son prédécesseur.