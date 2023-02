Google annonce des nouveautés dans Recherche, Maps et Traduction grâce à l’IA

Cela fait quelques mois, mais si vous vous souvenez, Google a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour la recherche en novembre 2022. Ces fonctionnalités allaient de la recherche de restaurants par le biais de photos de nourriture à l’utilisation de signaux AR pour vous aider à atteindre votre destination. Alors que Google s’empresse de lancer des produits d’IA capables de concurrencer la technologie d’OpenAI, la société a mis à jour un grand nombre de ces fonctionnalités et les a intégrées à l’IA.

Google a annoncé une série de mises à jour de fonctionnalités dans ses populaires services Recherche, Maps et Traduction basées sur l’IA dans le cadre de son événement « Google presents: Live from Paris », ce mercredi.

Bien qu’il ait montré des indices de la recherche de type chatbot « Bard », qui rivalise avec ChatGPT et qui est alimentée par sa technologie LaMDA, la plupart des fonctionnalités se sont concentrées sur des fonctionnalités que nous avons déjà vues, comme les implémentations de « recherche visuelle » qui étendent Google Lens, une version plus immersive de Google Maps et un Google Traduction qui comprend mieux le contexte.

Si certaines de ces fonctionnalités sont des choses dont vous pourrez bientôt profiter, beaucoup restent encore au stade du « à venir prochainement ».

Parmi les principales nouveautés à venir, l’une concerne la recherche multiple, un outil qui vous permet de lancer une recherche en utilisant une image et quelques mots de texte. Lancée d’abord aux États-Unis, la recherche multiple est désormais disponible dans le monde entier sur le mobile, partout où Google Lens est présent (donc en France).

Nouveau niveau débloqué sur Google Lens avec multisearch 👌 En un clic, scannez l’article de votre choix et posez une question supplémentaire pour préciser votre recherche. ➡️Disponible dès maintenant sur l’app Google #googlelivefromParis pic.twitter.com/mgVjCxSczT – Google FR (@GoogleFR) February 8, 2023

La vue immersive de Google Maps, qui combine une vue en 3D d’une certaine zone avec des informations spécifiques comme le trafic et la météo, commence à être déployée dans cinq villes : Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo (malheureusement il faudra encore attendre avant de la voir arriver en France).

La fonctionnalité Live View arrive dans Google Maps 🤩 Il n’a jamais été aussi simple de se repérer ➡️grâce à notre nouvelle interface en réalité augmentée, vous pourrez facilement retrouver les établissements autour de vous. #googlelivefromParis pic.twitter.com/bfAP82J9oT – Google FR (@GoogleFR) February 8, 2023

Pour les automobilistes de véhicules électriques, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, avec des arrêts de charge suggérés pour les trajets plus courts, un filtre pour les stations de charge « très rapides » qui ont des chargeurs de 150 kW ou plus, et des mentions de lieux qui ont des chargeurs indiqués dans les résultats de recherche pour des endroits comme les épiceries ou les hôtels.

D’autres fonctionnalités arrivent

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités qui ont également été annoncées, mais qui seront livrées dans les semaines/mois à venir, on peut retenir la possibilité pour les utilisateurs d’Android d’effectuer des recherches à l’aide de mots ou d’images sur leur écran sans quitter l’application dans laquelle ils se trouvent.

En outre, si vous utilisez Google Maps sur votre smartphone, Google sera en mesure de vous montrer les heures d’arrivée et de départ et de vous indiquer la direction à suivre directement sur votre écran de verrouillage. La fonction « Recherche multiple près de chez moi », qui vous permet de rechercher des éléments tels que l’endroit où vous pouvez trouver un certain plat à proximité, sera étendue partout où Lens est disponible. La fonctionnalité Indoor Live View, qui superpose des indications en réalité augmentée pour vous aider à vous orienter dans des bâtiments et des lieux difficiles d’accès, sera étendue à plus de 1 000 nouveaux aéroports, gares et centres commerciaux, dont Paris.

Enfin, Google Traduction sera en mesure de vous montrer un contexte supplémentaire pour certains mots ou phrases. Google a donné un exemple de la manière dont cette fonctionnalité pourrait être utile si vous essayez de trouver la bonne traduction du mot « novel », qui, en anglais, peut faire référence à un livre ou à quelque chose d’original. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible en anglais, français, allemand, japonais et espagnol dans les semaines à venir.

Le nouveau design de Google Traduction, déjà lancé sur Android, arrivera sur iOS dans « quelques semaines ».