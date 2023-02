Les spécifications du OPPO Find X6 Pro ont été révélées

OPPO est prête à lancer son dernier smartphone phare, le Find X6 Pro. Ce lundi, une publication sur Weibo nous a donné notre premier aperçu de ce qui pourrait être le design de la caméra arrière de l’appareil. La publication décrit le design de la caméra arrière comme ayant un revêtement appliqué en usine avec quatre trous.

Selon l’article de GizChina, le trou supérieur serait destiné au capteur ToF LiDAR, et les deux trous circulaires inférieurs seraient destinés aux caméras principale et ultra grand-angle. Le dernier trou rectangulaire est destiné au téléobjectif.

Ces trous et leur conception confirment les photos prises quelques jours auparavant. En plus de la conception de la caméra, la publication Weibo, comme mentionné dans un article de NotebookCheck, fait également allusion à la collaboration entre OPPO et Hasselblad qui a été vue sur le Find X3 Pro il y a quelques années. Le logo Hasselblad est largement visible à droite du téléobjectif.

Cela confirme la présence de la puce MariSilicon X, le processeur d’image (ISP) créé en interne. Jusqu’à présent, nous avons appris que le Find X6 Pro sera doté d’un puissant système de caméra, combinant le capteur ToF LiDAR et la puce MariSilicon X qui promet des capacités d’imagerie impressionnantes.

Associée au partenariat avec Hasselblad, cette technologie de pointe devrait faire du OPPO Find X6 Pro l’un des flagships les plus performants pour les photographes. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur la date de lancement officielle du Find X6 Pro, la société devrait publier plus d’informations prochainement.

Spécifications et caractéristiques

Le dernier appareil phare de OPPO, dont la sortie est prévue plus tard dans l’année, devrait faire parler de lui grâce à ses spécifications et caractéristiques révolutionnaires. On s’attend à ce qu’il arbore une impressionnante dalle Samsung E6 de 6,82 pouces, un écran de résolution 2K, avec un taux de rafraîchissement maximal allant jusqu’à 120 Hz, et les quatre côtés sont incurvés.

Il dispose également d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour apporter des performances ultrarapides. La configuration de la mémoire comprend une RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, ce qui fait de cet appareil une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’un bon multitâche et d’un casque.

En outre, le smartphone de OPPO ne lésinera pas en termes de batterie, équipant le smartphone d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh pour des performances durables et des options de charge filaire de 100 W et de charge sans fil de 50 W. Parmi les autres caractéristiques, citons la sécurité par empreinte digitale à l’écran, le NFC et la résistance aux liquides et à la poussière IP68.