Google présente Credential Manager pour une expérience de connexion transparente

En octobre 2022, Google a étendu la prise en charge des passkeys, une norme d’authentification sans mot de passe, sur Android et Chrome. Credential Manager permet aux utilisateurs de stocker leurs passkeys dans Google Password Manager et de les synchroniser sur tous les appareils connectés au même compte Google pour une connexion transparente aux applications prenant en charge les passkeys.

Credential Manager de Google prend en charge plusieurs méthodes de connexion, notamment le nom d’utilisateur/mot de passe, les passkeys et les solutions de connexion fédérée. Il simplifie le processus d’intégration pour les développeurs et fournit aux utilisateurs une interface de connexion unifiée pour toutes les méthodes d’authentification.