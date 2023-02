Microsoft annonce un événement surprise avec Bing ChatGPT attendu

Microsoft a annoncé un événement qui aura lieu ce mardi 7 février au cours duquel la société partagera des détails sur « les progrès réalisés sur quelques projets passionnants ». L’événement, d’abord rapporté par The Verge, portera probablement sur les avancées liées au ChatGPT et la façon dont elles vont faire partie intégrante des produits Microsoft comme Bing et la suite Office dans un proche avenir.

Il est intéressant de noter que l’annonce de l’événement de Microsoft intervient quelques minutes seulement après que Google a annoncé Bard, la propre version de ChatGPT du géant de la recherche. Bard sera lancé publiquement dans les semaines à venir, même si un petit groupe de testeurs a déjà accès à la technologie dès aujourd’hui. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, qualifie Bard de « service expérimental d’IA conversationnelle » basé sur son modèle de langage neuronal LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).

Cependant, il semble que Microsoft ne soit pas loin de proposer les capacités de ChatGPT dans ses propres produits. Il y a quelques jours, une première version de test de la recherche Bing avec la fonctionnalité ChatGPT a été repérée, après l’annonce par Microsoft que l’IA conversationnelle écrira bientôt des e-mails pour vous dans Outlook, entre autres choses.

Au cas où il subsisterait un doute sur le fait que l’événement Microsoft d’aujourd’hui sera marqué par ChatGPT et les avancées connexes de l’IA, OpenAI l’a levé sur Twitter. Le chef d’OpenAI, Sam Altman, vient de tweeter un selfie de lui-même aux côtés du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Le tweet d’Altman mentionne qu’il se trouve à Redmond, le site du siège de Microsoft, ajoutant qu’il était « excité par l’événement de demain ».

hello from redmond! excited for the event tomorrow pic.twitter.com/b7TUr0ti42 — Sam Altman (@sama) February 6, 2023

ChatGPT n’est pas étranger à la collaboration avec Microsoft. Le géant des logiciels et des services sur le cloud a récemment annoncé qu’il versait environ 10 milliards de dollars dans la startup d’IA, un accord qui place les opérations d’OpenAI dans les conteneurs de cloud Azure de Microsoft, tout en donnant à Microsoft l’accès aux API cruciales de ChatGPT. Pour ceux qui ne le savent pas, les API sont la sauce de code secrète qui permettra à Microsoft d’intégrer les compétences de ChatGPT dans ses produits logiciels largement utilisés, tels que Word et PowerPoint.

Au début du mois, le président Brad Stone a annoncé qu’un « petit groupe de dirigeants et d’experts en IA responsables » de l’entreprise avait déjà commencé à expérimenter la première version de ChatGPT l’été dernier.

La guerre est lancée

Microsoft ne sera pas seule dans la course à la suprématie de l’IA de nouvelle génération. L’immense popularité de ChatGPT a déclenché une panique de l’innovation chez Google. La situation est devenue si désespérée que les fondateurs Larry Page et Sergey Brin auraient tenu quelques réunions de haut niveau pour discuter des plans d’intégration des compétences en IA dans les produits grand public de l’entreprise, y compris le moteur de recherche Google, qui rapporte beaucoup d’argent.

L’événement de Microsoft débutera le 7 février à 19 heures, heure de Paris, et la société n’a pas annoncé grand-chose à l’avance. Nous espérons voir beaucoup plus de cette intégration de ChatGPT dans Bing aujourd’hui, et comment Microsoft prévoit de tisser des modèles OpenAI dans ses produits. Malheureusement, Microsoft ne diffusera pas cet événement spécial en direct.