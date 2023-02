Google se prépare à affronter ChatGPT et annonce un événement Search pour le 8 février

Le ChatGPT d’OpenAI est devenu une véritable menace pour Google Recherche, du moins c’est ce qu’il semble. CNBC a récemment rapporté que Google testait son propre chatbot conversationnel appelé « Apprentice Bard », qui répond aux questions en langage naturel tout comme ChatGPT. Il semblerait que Google veuille intégrer un tel robot dans le moteur de recherche, et nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour découvrir ce que la société a en réserve.

Google a annoncé un événement Search pour le 8 février prochain, comme le souligne The Verge, au cours duquel elle expliquera comment elle « utilise la puissance de l’IA pour réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, rendant plus naturel et plus intuitif que jamais de trouver ce dont vous avez besoin ».

L’événement Google sera diffusé en direct sur YouTube à 14 h 30, heure de Paris, le 8 février. La date de l’événement coïncide également avec les remarques du PDG de Google, Sundar Pichai, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre d’Alphabet, le 2 février.

Pichai a répondu à une question sur les efforts de Google en matière d’IA : « Les consommateurs sont intéressés par l’essai de nouvelles expériences (d’IA) ». Il a annoncé que Google travaille à apporter des expériences de modèles d’apprentissage direct du langage dans la recherche. Google a également déclaré que son IA LaMDA serait le premier modèle linguistique avec lequel les gens pourraient interagir. Cependant, on ne sait pas encore quand et comment l’entreprise va mettre cela en œuvre.

D’après les déclarations de Pichai, il est clair que Google est prête à jouer des coudes en matière d’IA maintenant que ChatGPT a pris l’Internet d’assaut. Cependant, le dirigeant estime qu’il est encore trop tôt et a déclaré que l’entreprise continuerait à tester les produits et les fonctionnalités d’IA, à itérer sur ce qui fonctionne et à prendre le relais.