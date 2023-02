Google prévoit de s’attaquer à ChatGPT avec son propre Apprentice Bard

L’étonnant langage ChatGPT est partout de nos jours ! Les gens l’utilisent pour écrire des articles, composer des chansons, inventer de nouvelles recettes, résoudre des équations mathématiques et, surtout, obtenir des informations sur tous les sujets imaginables.

Cela vous semble familier ? C’est ce que fait Google depuis des décennies et, comme on pouvait s’y attendre, le mastodonte est préoccupé par l’avenir. Tellement inquiète qu’elle est en train de développer sa propre version de ChatGPT. Selon CNBC, Google teste actuellement plusieurs itérations des concurrents de ChatGPT après que le PDG de l’entreprise, Sundar Pitchai, ait déclaré un « code rouge » et décidé d’accélérer les efforts de Google en matière d’IA.

La société a pour objectif de dévoiler au moins 20 produits d’IA cette année, et certains d’entre eux s’engageront dans la bataille des bots avec le tout-puissant ChatGPT. Un potentiel candidat pour cette bataille est le dénommé Apprentice Bard, un chatbot qui utilise la technologie de conversation LaMDA de Google.

Selon les sources de CNBC, il a été demandé à l’équipe LaMDA de travailler à la création de concurrents à ChatGPT.

L’année dernière, un employé de ladite équipe a fait la une des journaux après avoir déclaré que le chatbot LaMDA était sensible et avoir été licencié peu après. Cependant, nous devrions nous attendre à ce que Google avance à un rythme plus prudent. Comme l’a déclaré Jeff Dean, le responsable de l’IA chez Google, aux employés lors d’une réunion générale pour discuter de la réponse de l’entreprise à ChatGPT, l’entreprise avance « plus prudemment qu’une petite startup ».

L’entreprise avance « plus prudemment qu’une petite startup »

C’est logique. ChatGPT inclut une clause de non-responsabilité indiquant que le robot peut fournir des informations erronées ou des instructions dangereuses, et il a également une connaissance limitée du monde après 2021. Google est une entreprise beaucoup plus populaire, et une mauvaise réponse ou instruction pourrait entraîner un scandale massif et des dizaines de poursuites judiciaires.

Je suis impatient de voir la réponse de Google à ChatGPT !