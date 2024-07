Adoption des Passkeys : Dashlane révèle les sites Web les plus performants

Créateur de l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché, Dashlane a récemment mené une étude approfondie pour identifier les principaux sites Web qui adoptent le mieux la technologie des Passkeys.

Les Passkeys sont une forme alternative d’authentification à deux facteurs utilisant une clé cryptographique stockée sur un appareil personnel, généralement vérifiée par des données biométriques comme une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Les passkeys offrent une résistance accrue contre le phishing et les attaques par force brute. Même si un attaquant parvient à accéder à l’appareil contenant votre passkey, il ne pourra pas l’utiliser, ce qui en fait une excellente alternative aux mots de passe traditionnels.

Quels sites Web adoptent les Passkeys ?

Les résultats du rapport inaugural sur les passkeys révèlent les domaines et les industries qui ouvrent la voie à cette technologie innovante. Les consommateurs sont les principaux moteurs de cette adoption, notamment sur des sites fréquemment utilisés tels que les réseaux sociaux, les sites de finance et de paiement, ainsi que les sites de commerce électronique.

Amazon, Target et eBay figurent parmi les quatre premiers domaines à la croissance la plus rapide en matière de passkeys depuis le deuxième trimestre de 2024. Cela met en évidence l’importance cruciale des sites de commerce électronique dans cette adoption.

Dans l’industrie financière, des sites comme Coinbase, Binance, Moneybird et Stripe sont en tête. Ces plateformes se concentrent davantage sur l’amélioration de la sécurité de leurs sites, en raison des risques élevés liés aux transactions financières et aux portefeuilles de cryptomonnaies. Assurer la sécurité de ces sites est crucial pour protéger les revenus et la réputation de chaque marque.

Répartition par industrie

Lorsqu’on analyse l’adoption des passkeys par industrie, le commerce électronique représente 41,7 % des sites, suivi des services logiciels à 19,9 % et de la finance et des paiements à 14,4 %. Dashlane cite une étude de la FIDO qui indique que le consommateur américain moyen abandonne un achat ou cesse d’utiliser un service en ligne environ 4,76 fois par jour en raison de l’oubli de mots de passe. En introduisant un accès sans mot de passe, les sites Web peuvent récupérer des revenus perdus.

D’autres domaines affichent une croissance surprenante : alors que Roblox est la seule application de jeu parmi les 20 premières, son taux d’adoption des passkeys est supérieur à celui de plateformes géantes telles que Facebook, X et Adobe, par exemple.

Croissance des authentifications par Passkeys

Dashlane note également que les authentifications par passkeys via leur service ont augmenté de plus de 400 % depuis le début de l’année, atteignant 200 000 authentifications par mois. 1 utilisateur actif de Dashlane sur 5 ayant désormais au moins un passkey dans son coffre-fort Dashlane.

John Bennett, PDG de Dashlane, souligne : « La friction utilisateur causée par les mots de passe oubliés et les réinitialisations de mots de passe coûte des millions aux entreprises en termes de revenus et de temps perdus. Les mots de passe compromis et faibles restent au cœur de la plupart des violations de données, causant des dommages financiers et réputationnels immenses ».

Le rapport de Dashlane a également révélé que l’utilisation des clés de sécurité augmentait de 70 % le nombre de connexions réussies par rapport aux mots de passe traditionnels. Selon un rapport de la FIDO Alliance (la coalition à l’origine du développement des passkeys), les gens abandonnent leurs achats et leurs tentatives de connexion à des services par le biais de mots de passe près de 4x par mois en moyenne, soit une augmentation de 15 % entre 2022 et 2023.

En conclusion, l’adoption des passkeys par les sites Web majeurs est en pleine expansion, offrant une solution sécurisée et pratique aux problèmes liés aux mots de passe. Les secteurs du commerce électronique, des services logiciels et de la finance montrent la voie, avec des résultats prometteurs pour l’avenir de la sécurité en ligne.