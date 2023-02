Twitter pourrait bientôt demander votre identité afin de vérifier si vous êtes une personne réelle

Dans une nouvelle tentative d’améliorer Twitter, l’équipe de Musk aurait déjà prévu une nouvelle fonctionnalité : la vérification d’identité. Celle-ci aidera sûrement les utilisateurs de Twitter à s’informer pour savoir si la personne qu’ils suivent est bien réelle.

Elle aidera également la plateforme à lutter contre les usurpateurs d’identité, cette tentative étant probablement liée à l’éternel conflit pour mettre fin à la désinformation sur Internet. Cela dit, les personnes réelles peuvent aussi mentir, de sorte qu’au final, les utilisateurs devront toujours faire preuve de bon sens pour porter un jugement définitif.

TechRadar a réussi à repérer un tweet d’un divulgateur fiable, connu par le passé pour ses révélations sur les fonctionnalités et les changements à venir sur la plateforme sociale. Le message est également accompagné d’une image en allemand.

Twitter is working on showing you whether an account is ID verified pic.twitter.com/t8Qo5uT0B9

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 1, 2023