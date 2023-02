La Garmin Vivomove Trend est une puissante et élégante smartwatch

Si vous aviez l’impression qu’il manquait quelque chose à la gamme de smartwatches de Garmin, déjà incroyablement étendue, vous serez peut-être heureux d’apprendre qu’un nouveau modèle tendance est disponible. Et si la dernière smartwatch hybride de Garmin ne réinvente pas la roue, elle ajoute une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la recharge sans fil.

Proposée à partir de 329,99 euros, la bien nommée Garmin Vivomove Trend est légèrement moins abordable que les autres membres de la même famille, ce qui s’explique facilement par l’inclusion d’un écran « caché » raisonnablement grand et net d’une résolution de 254 x 346 pixels.

Ce n’est pas exactement une caractéristique révolutionnaire en soi, bien sûr, mais la Vivomove 3 à 199,99 euros, par exemple, est livrée avec un écran tactile « secret » nettement plus petit et de moindre résolution.

En tant que nouveau représentant de la race des smartwatches « hybrides », la Garmin Vivomove Trend vise à attirer l’attention par son design analogique « classique » et ses « vraies » aiguilles de montre à tic-tac, ressemblant à une montre traditionnelle (de taille géante) au premier coup d’œil, tout en disposant d’un écran « à cadran complet » qui n’apparaît que « lorsque cela est nécessaire » pour afficher des notifications, diverses statistiques de santé détaillées et même vous aider à effectuer des paiements au poignet.

Pour un appareil résolument à la mode et indéniablement accrocheur, avec des combinaisons de couleurs aussi élégantes que Peach Gold/Ivory, Cream Gold/French Gray, et Silver/Mist Gray, cet appareil brille vraiment dans le domaine du suivi de la santé et de la forme physique, avec des outils super avancés qui surveillent tout, de vos niveaux d’énergie à la qualité de votre sommeil, en passant par le stress quotidien, la saturation en oxygène du sang et le cycle menstruel.

Un ajout très important : la recharge sans fil

Malheureusement, la Vivomove Trend doit se connecter à un smartphone Android ou à un iPhone pour suivre avec précision vos promenades, vos randonnées et vos courses en plein air, ce qui est un peu décevant étant donné son prix.

Le bon côté des choses, c’est que vous bénéficiez d’une autonomie décente de « jusqu’à 5 jours en mode smartwatch », ainsi que de la prise en charge de la recharge sans fil, sans oublier la fonctionnalité Garmin Pay et une étanchéité de premier ordre.

Le chargement sans fil n’est pas nouveau pour les smartwatches. En fait, la plupart des smartwatches modernes sont livrées avec une sorte de rondelle magnétique de charge sans fil. Le problème, c’est que ces chargeurs ont tendance à être propriétaires et que même si vous disposez d’un chargeur Qi, il ne fonctionnera probablement pas avec votre smartwatch. Ou, du moins, pas de manière fiable. À l’inverse, Garmin affirme que vous devriez pouvoir placer la Trend sur n’importe quel chargeur certifié Qi que vous possédez déjà. C’est une bonne chose, car la perte d’un chargeur de smartwatch est plus ennuyeuse que celle d’un gadget classique. Non seulement il y a de fortes chances que vos douzaines de câbles USB, micro-USB et USB-C ne soient pas compatibles, mais il est souvent très onéreux d’acheter un produit de remplacement auprès du fabricant, et les copies de tiers ne fonctionnent toujours pas.