Samsung présente prématurément la série Galaxy S23 sur son propre site Web

Même si, à l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes encore à quelques heures de l’événement de lancement très attendu (et qui a fait l’objet de nombreuses fuites) du Galaxy S23 de Samsung, la société a « divulgué » le trio complet du smartphone haut de gamme de la prochaine génération sur son propre site officiel au Moyen-Orient.

C’est exact, la petite image promotionnelle que vous voyez ci-dessus vient directement du géant sud-coréen, dont les secrets sont de toute façon tous sortis du sac.

L’image représente un Galaxy S23 Ultra vert clair flanqué d’un Galaxy S23 dit « crème » et d’un Galaxy S23+ « lavande », faisant ainsi un excellent travail de promotion non seulement de l’apparence générale des trois appareils à venir, mais aussi du côté chic de trois de leurs quatre options de couleurs « principales » (la quatrième étant le noir ou « Phantom black »).

Malheureusement, Samsung ne va pas plus loin (encore) en nous montrant également les faces avant des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra avant leur annonce officielle commune plus tard dans la journée, même si, bien sûr, ce n’est pas non plus le secret le mieux gardé du monde de la technologie.

Il en va de même pour les spécifications et les caractéristiques clés des trois appareils, qui n’ont pas encore été officiellement confirmées (du moins par Samsung), mais qui sont apparues partiellement sur la toile en début de semaine, tout en ayant été divulgué à plusieurs reprises par certains des informateurs et des initiés les plus fiables.

En fait, la seule pièce manquante du puzzle entourant le Galaxy S23 reste la différence de prix entre les différentes régions, qui pourrait être plus importante que prévu. En effet, les prix aux États-Unis devraient rester au niveau de la série Galaxy S22 de l’année dernière, avec des hausses assez importantes sur de nombreux autres marchés, dont l’Europe.