Le OPPO Find X6 Pro pourrait se vanter d’un capteur de caméra de 1 pouce

OK, le prochain événement Unpacked de Samsung est le sujet de conversation du jour. Nous sommes tous impatients de voir la prochaine série de fleurons Galaxy S23, mais d’autres smartphones à venir sont attendus. Et il est toujours intéressant de noter que la rumeur veut que ces smartphones soient équipés de capteurs de 1 pouce pour juxtaposer l’approche du Galaxy S23 en matière d’appareils photo sur mobile.

Ce post très intéressant s’est retrouvé sur Weibo, et selon la fuite, le OPPO Find X6 est attendu. En fait, il y en a trois qui vont arriver et au moins l’un d’entre eux a été listé dans cette publication comme ayant un capteur de 1 pouce.

Il semblerait qu’en février les smartphones seront officialisés. La série sera composée d’un smartphone de base, puis de deux smartphones pro.

À première vue, tous les smartphones ont la même triple caméra de 50 mégapixels. Mais, les capteurs peuvent être différents d’un modèle à l’autre. Ainsi, le capteur principal de 50 mégapixels de la version Pro, plus grande, est listé comme étant équipé du capteur de 1 pouce IMX989 de Sony. Cela peut faire du Find X6 Pro « + » un sérieux concurrent pour les meilleurs photophones de 2023, mais attendons d’abord sa sortie. En résumé : plus grand capteur = photo plus nette et plus détaillée.

À part cela, au-delà des différences évidentes comme la taille de l’appareil et la capacité de la batterie, les trois versions auront prétendument des processeurs différents. Le Snapdragon 8+ Gen 1 est logique pour le modèle de base, car il s’agit toujours d’un processeur aux performances admirables, et le Snapdragon 8 Gen 2 est tout à fait logique pour le smartphone haut de gamme. Mais qu’en est-il de la variante Pro intermédiaire équipée du SoC Dimensity 9200 ? Eh bien, il s’agit d’une puce relativement récente, datant de novembre 2022, et même si nous ne la voyons pas dans beaucoup de smartphones occidentaux, elle reste une solide puce.

En résumé, la qualité finale des photos dépend de nombreux facteurs. Il ne s’agit pas seulement du nombre de mégapixels ou de la taille du capteur, mais aussi de la qualité de l’objectif, de l’intensité du tremblement de vos mains et de la luminosité de l’endroit où vous vous trouvez. Pour l’instant, nous avons l’impression que les différents fabricants se livrent à une course pour prouver la supériorité de l’une ou l’autre de ces technologies.