Les rumeurs concernant les plans de Meta pour développer une smartwatch pourraient ne pas être entièrement fausses. Le géant des réseaux sociaux, anciennement connu sous le nom de Facebook, n’a pas vraiment connu un grand succès dans le domaine de l’électronique grand public, mais de toute évidence, Mark Zuckerberg espère que cela va changer… à un moment donné dans le futur avec le lancement d’une alternative à l’Apple Watch de marque Meta.

Le premier produit de ce type était apparemment dans les tuyaux l’année dernière avant d’être mis à la poubelle (en interne), mais selon une fuite de plus en plus fiable sur Twitter, le projet est de nouveau sur la table.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below👇 pic.twitter.com/mlEgEQvWp5 — Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 31, 2023

Malheureusement, cela ne signifie pas grand-chose pour l’instant, car la smartwatch Meta, mystérieuse et sans nom, en est très probablement encore aux premiers stades de développement… une fois de plus. En tant que tel, Kuba Wojciechowski n’a « aucune information sur quand — et si — l’appareil sera expédié ».

I have no information about when – and if – the device will ship. — Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 31, 2023

Si vous êtes un tant soit peu excité par la perspective totalement non effrayante d’une montre Facebook avec deux caméras, vous devez savoir que la dernière « version » sur laquelle on travaille ressemble beaucoup à l’itération précédente qui a été annulée, exécutant une sorte d’alternative Wear OS basée sur Android sur une « plateforme » matérielle Qualcomm non spécifiée.

Encore beaucoup d’interrogations

Par rapport aux fuites du concept original de la smartwatch Meta, les dernières images semblent apporter quelques modifications mineures à l’ensemble des capteurs à l’arrière de la montre, tout en conservant l’idée générale d’un « facteur de forme détachable » prévu pour être (éventuellement) utilisé pour « d’autres dispositifs liés au Metaverse ».

En un mot, toutes ces informations restent beaucoup trop vagues et génériques pour être prises particulièrement au sérieux, mais pour le meilleur ou le pire, il semble que Meta envisage au moins de rejoindre le marché incroyablement encombré et concurrentiel des smartwatches copieusement dominé par Apple.