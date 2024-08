Accueil » OnePlus et OPPO prévoient un écosystème MagSafe pour Android : Ce que nous savons

OnePlus et OPPO prévoient un écosystème MagSafe pour Android : Ce que nous savons

OnePlus et OPPO prévoient un écosystème MagSafe pour Android : Ce que nous savons

Le groupe Ouga, qui détient les marques OnePlus, OPPO et Realme, serait en train de développer un écosystème d’accessoires magnétiques pour ses futurs smartphones, selon une fuite relayée par Digital Chat Station. Bien que ces appareils ne soient pas dotés de la technologie de charge sans fil magnétique intégrée en raison de restrictions liées aux brevets, il semble qu’ils proposeront des coques permettant cette fonctionnalité, ainsi qu’un support pour d’autres accessoires magnétiques.

Le groupe Ouga semble vouloir concurrencer Apple en offrant aux utilisateurs Android une expérience similaire à celle de la technologie MagSafe. L’objectif serait d’attirer les utilisateurs d’iPhone en leur offrant des fonctionnalités comparables sur les prochains modèles de OnePlus, notamment le OnePlus 13, ainsi que sur la série OPPO Find X8.

Standard Qi 2 et accessoires magnétiques pour OnePlus et OPPO

Cette initiative intervient alors qu’il a été révélé que la norme de charge sans fil Qi 2 ne nécessite pas de magnétisme intégré dans les smartphones pour être certifiée. Cela signifie qu’un appareil, même dépourvu de magnets, peut tout de même être conforme à la norme Qi 2, ce qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités pour les fabricants Android.

Si les utilisateurs d’Android ont déjà recours à des adaptateurs MagSafe pour fixer divers accessoires à leurs téléphones, l’intégration directe de magnets dans les appareils offrirait une expérience utilisateur plus fluide et plus intégrée.

L’utilisation de magnets dans les smartphones a gagné en popularité ces dernières années, en grande partie grâce à la technologie MagSafe d’Apple. Celle-ci permet de fixer et détacher facilement des accessoires tels que des porte-cartes, des chargeurs ou encore des supports pour voiture. Elle permet également des vitesses de charge sans fil plus rapides.

Le groupe Ouga n’a pas encore précisé quels accessoires spécifiques sont en développement, mais il a évoqué la possibilité de clips de refroidissement. D’autres potentiels accessoires pourraient inclure des batteries externes, des supports et même des lentilles pour caméra.

Un atout stratégique pour le groupe Ouga

Le développement d’un écosystème d’accessoires magnétiques représente un choix stratégique intelligent pour le groupe Ouga. Cela offre aux utilisateurs un moyen pratique d’améliorer leur expérience mobile, tout en permettant au groupe de se différencier de ses concurrents. Si Ouga parvient à proposer des accessoires offrant une fonctionnalité analogue à celle de MagSafe à un prix plus compétitif, il pourrait susciter un grand intérêt parmi les utilisateurs d’Android.

La compétition entre les fabricants de smartphones pour attirer les consommateurs est plus féroce que jamais. Le succès de ce nouvel écosystème d’accessoires pourrait bien dépendre de la capacité du groupe Ouga à combiner innovation, fonctionnalité et accessibilité financière. Il sera intéressant de voir comment ces accessoires magnétiques se positionnent face aux offres d’Apple et dans quelle mesure ils parviennent à séduire un large public.