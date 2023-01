Elon Musk veut que Twitter rivalise avec des services de paiement comme PayPal

Twitter Payments concurrencerait essentiellement les géants actuels des paiements comme Apple Pay, Google Pay et PayPal. Ces services permettent aux utilisateurs d’envoyer de l’argent à leurs pairs et offrent des options de paiement en boutique. Mais, il reste à voir si Twitter pourrait rivaliser avec succès avec ces options existantes.

Étant donné cela, les utilisateurs de Twitter Payments devraient opter pour l’utilisation de monnaies ordinaires dans un premier temps. Mais à terme, Musk prévoit de l’étendre aux options non traditionnelles. Les sources du Financial Times affirment que le milliardaire envisage de proposer des crypto-monnaies par la suite .

Les sources anonymes ont révélé que le directeur de la gestion des produits chez Twitter, Ester Crawford, travaille actuellement sur ses services de paiement. Lui et son équipe auraient commencé à développer toute l’infrastructure nécessaire pour que Twitter ne soit plus seulement un réseau social.

Le Financial Times rapporte que le géant des réseaux sociaux, dont le milliardaire entrepreneur est désormais propriétaire, prend des mesures pour lancer ses services de paiement. Une fois qu’il aura commencé à fonctionner, il pourrait probablement concurrencer d’autres géants du paiement, comme PayPal, que Musk a fondé et vendu il y a plusieurs décennies.