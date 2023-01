Voici les rendus du Motorola Edge 40 Pro, qui pourrait être lancé prochainement

Comme vous le savez probablement, Samsung annoncera bientôt sa gamme Galaxy S23, qui sera alimentée par le dernier et meilleur chipset Snapdragon 8 Gen 2. Mais, il semble que Samsung ne soit pas le seul fabricant qui prévoit de sortir un smartphone haut de gamme équipé du Snapdragon 8 Gen 2 le mois prochain.

Selon MySmartPrice, Motorola pourrait essayer de rivaliser avec la série S de Samsung avec un nouveau smartphone phare nommé Motorola Edge 40 Pro. Les rumeurs suggèrent que la société pourrait lancer son prochain téléphone phare sur le marché mondial lors du Mobile World Congress de cette année, qui se tiendra du 27 février au 2 mars. Malheureusement, il n’y a pas d’information officielle de Motorola au sujet du Edge 40 Pro, mais des rendus récemment divulgués suggèrent à quoi le téléphone pourrait ressembler.

Comme nous pouvons le voir sur les rendus, le Motorola Edge 40 Pro sera probablement disponible dans au moins deux couleurs : Noir et Bleu. Le téléphone aura vraisemblablement un panneau arrière incurvé avec le logo Motorola au milieu et disposera très probablement d’une configuration à triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels – comme nous pouvons le voir dans le texte sur le module de la caméra.

Sur sa face avant, le Edge 40 Pro aura probablement un écran incurvé avec un poinçon et des bords supérieurs et inférieurs très fins. Nous pouvons également voir que les boutons d’alimentation et de volume seront très probablement situés sur le côté droit du téléphone. Les images suggèrent également que le smartphone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Les rendus divulgués confirment les précédentes rumeurs selon lesquelles le Motorola Edge 40 Pro serait en fait une version mondiale du Moto X40 5G, que le géant technologique a lancé uniquement en Chine en décembre de l’année dernière.

Le puissant processeur sous le capot

Si c’est le cas, attendez-vous à ce que le Motorola Edge 40 Pro ait un chipset Snapdragon 8 Gen 2 sous son capot et soit équipé d’un maximum de 12 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage interne. En ce qui concerne les caméras, on s’attend à ce que le Edge 40 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique de l’image, d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels à l’arrière, et d’une caméra frontale de 60 mégapixels.

Le Motorola Edge 40 Pro sera très probablement doté d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui est le même taux de rafraîchissement que l’on retrouve dans les smartphones de gaming comme le Asus ROG Phone 6 Pro, par exemple. Tout cela sera probablement alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 125 W et un support de charge sans fil de 15W. En outre, le Motorola Edge 40 devrait fonctionner sous Android 13 dès sa sortie de la boîte.

Il n’y a pas d’information officielle concernant le prix du Motorola Edge 40 Pro pour le moment. Selon les sources d’Appuals, le smartphone aura un prix de 850 euros.