Le Samsung Galaxy S23 de 128 Go pourrait utiliser le stockage UFS 3.1 et non UFS 4.0

Samsung est prêt à lancer la série Galaxy S23 lors de son événement Unpacked le 1er février. Les spécifications complètes des smartphones ont fait surface. Bien que Samsung ait l’intention d’utiliser le stockage UFS 4.0 pour le smartphone, le modèle d’entrée de gamme Galaxy S23 de 128 Go s’en tiendrait à l’UFS 3.1.

Le Galaxy S22+ avait un modèle de 128 Go, mais il semble que le Galaxy S23+ commencera par un modèle de 256 Go. Le nouveau modèle conserverait le même prix de 799,99 dollars sur le marché américain.

Cependant, en raison de l’inflation, le coût du Galaxy S23 devrait être augmenté dans d’autres pays. Il devrait commencer à 949 euros pour la version de base 8 Go + 128 Go, contre 849 euros pour son prédécesseur.

Doing my remember the recap of all Galaxy S23’s features that are missing from its bigger brothers:

– base 128GB model gets UFS 3.1 instead of UFS 4.0

– Wi-Fi 6e instead of Wi-Fi 7

– slightly thicker bezel

– less advanced vibration motor

– doesn’t support 45W

— No name (@chunvn8888) January 29, 2023