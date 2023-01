Le lancement international du OnePlus 11 approche et des teasers vidéo sont publiés

La version noire du OnePlus 11 semble présenter une finition texturée de type grès. Le modèle vert, en revanche, est aussi brillant que possible. Les finitions font que les coloris semblent et se sentent très différentes les unes des autres.

Les vidéos mettent en évidence le design du OnePlus 11, qui est l’un des grands changements de cette année. Le flagship laisse tomber les bords rugueux du modèle de l’année dernière et fait la transition vers un module de caméra circulaire. L’un des aspects les plus intéressants de ce nouveau design est le choix des matériaux à l’arrière.