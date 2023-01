Vous pouvez désormais créer vos propres images d’IA avec Shutterstock

Le générateur d’images IA de Shutterstock ne peut pas encore faire de vidéos ou de musique, mais cela pourrait arriver plus tard. Pour l’instant, son imagerie IA a des options pour choisir un style , y compris les photos, l’art, le numérique ou la 3D, mais c’est à peu près tout. De plus, les images qu’elle produit ne font que 1024 x 1024 pixels.

Notre plateforme générative facile à utiliser va transformer la façon dont les gens racontent leurs histoires — il n’est plus nécessaire d’être un expert en design ou d’avoir accès à une équipe créative pour créer un travail exceptionnel. Nos outils sont construits sur une approche éthique et sur une bibliothèque d’actifs qui représente le monde diversifié dans lequel nous vivons. Nous veillons à ce que les artistes dont les œuvres ont contribué à l’élaboration de ces modèles soient reconnus et récompensés. — Selon Paul Hennessy, président-directeur général de Shutterstock.

Grâce à DALLE-2 et OpenAI, les clients qui utilisent la plateforme de conception en ligne de Shutterstock peuvent demander rapidement des images générées par l’IA en moins de 10 secondes. Plus important encore, toute idée folle créée par l’intelligence artificielle est « prête à être soumise à une licence ».

Alors que certains sites de photographie de stock et d’images combattent le contenu généré par l’IA, d’autres, comme Adobe et Shutterstock, l’adoptent. Après s’être associé à DALLE-2 en octobre dernier, Shutterstock a publié aujourd’hui un outil de génération d’IA pour ses clients .