Android 14 pourrait bloquer le sideloading d’applications obsolètes

Ces exigences minimales en matière de niveau d’API n’ont été appliquées qu’aux applications destinées au Google Play Store. Les développeurs peuvent toujours créer des applications pour des versions plus anciennes et demander aux utilisateurs de charger manuellement le fichier APK. En outre, si une application n’a pas été mise à jour depuis que les directives ont été modifiées, le Play Store continuera à la proposer aux utilisateurs qui l’ont déjà installée.

Android 14 bloquera l’installation d’applications obsolètes en rendant les exigences de l’API plus strictes , selon une récente modification du code . Cela empêchera les utilisateurs d’effectuer un sideloading de fichiers APK spécifiques et bloquera également les boutiques d’applications tierces d’installer ces applications.