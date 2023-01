La dernière version de Windows 11 apporte une refonte des paramètres graphiques

by

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft s’efforce d’éliminer le panneau de configuration classique et d’améliorer l’expérience avec l’application Paramètres. Windows 11 a introduit une application Paramètres mise à jour, avec une meilleure organisation et davantage d’options. D’autres changements sont à venir, puisque Microsoft teste actuellement des modifications de la section graphique.

La version 25281 de Windows 11 Insider Preview est maintenant disponible pour les testeurs de Windows Insider qui utilisent le canal Dev sur leurs PC. La mise à jour modifie la section Graphiques de l’app Paramètres (située sous Système > Affichage), ce qui, espère Microsoft, « vous aidera à accéder aux paramètres que vous voulez plus rapidement ».

La nouvelle page Graphiques remplace les options personnalisées de l’ère Windows 10 par une nouvelle disposition, qui affiche les paramètres du système en haut (tels que Auto HDR et les optimisations pour les jeux fenêtrés) et les métriques par application en bas. Il y a aussi une section « paramètres graphiques avancés » qui présente davantage d’options, comme des boutons pour le taux de rafraîchissement variable et la planification du GPU accélérée par le matériel.

La liste des applications personnalisées peut être utilisée pour modifier les options graphiques de certaines applications, sans affecter le reste du système. Si votre PC possède plus d’une carte graphique — par exemple, la plupart des ordinateurs portables de jeu — vous pouvez choisir quel GPU l’application utilisera.

Vous pouvez également activer l’Auto HDR et les optimisations pour les jeux fenêtrés avec les applications de la liste. Chaque application dispose d’un bouton « Réinitialiser » pour revenir aux paramètres par défaut du système.

Vers la fin du Panneau de configuration

Aucun des paramètres graphiques présentés ici n’est nouveau dans Windows 11, mais la réorganisation devrait permettre de trouver plus facilement les paramètres dont vous avez besoin, notamment pour ajuster les performances des jeux. Les paramètres graphiques de Windows sont souvent répartis entre les outils de configuration matérielle (tels que NVIDIA GeForce Experience) et l’application Paramètres du système, ou même accessibles à plusieurs endroits, donc toute amélioration est la bienvenue.

Microsoft elle-même n’a pas de date de sortie officielle en tête pour retirer le Panneau de configuration, mais un jour, cela arrivera évidemment. D’ici là, la société semble vraiment engagée à améliorer l’application Paramètres autant que possible, et la mise à jour d’aujourd’hui est la preuve vivante.