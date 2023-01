Meta regroupe désormais les paramètres Facebook et Instagram

Meta a annoncé qu’elle fusionnait l’Espace Comptes, qui se trouve dans les menus de paramètres de Facebook, Messenger et Instagram. Avec cela, les détails personnels, les mots de passe et la sécurité, et les préférences publicitaires vivront désormais dans un endroit centralisé, il sera donc plus facile pour les personnes qui utilisent plusieurs applications de gérer leurs paramètres, a déclaré la société.

Parmi les paramètres que vous pouvez modifier figurent les données personnelles, les mots de passe, la sécurité, les préférences publicitaires et les paiements, ainsi que les autorisations que vous avez accordées à chaque application. Il ne semble pas que Meta placera tous vos comptes dans l’Espace Comptes par défaut, vous devrez donc les ajouter manuellement. Meta note que vous pouvez également supprimer les comptes que vous avez ajoutés à tout moment.

Bien que vous puissiez utiliser le nouveau hub pour ajuster vos paramètres publicitaires sur Facebook, Instagram et Messenger, Meta indique que ces paramètres devront rester les mêmes sur chaque application. En d’autres termes, vous ne pouvez conserver des paramètres publicitaires différents que si vous utilisez le centre de comptes séparément pour chaque app. Si vous introduisez un autre compte qui a des paramètres publicitaires différents dans l’Espace Comptes, Meta « ajustera ces paramètres pour qu’ils correspondent à l’ensemble de vos comptes ».

En plus d’intégrer les préférences publicitaires à l’Espace Comptes, Facebook a déclaré qu’elle apportait également des améliorations à certains contrôles des paramètres publicitaires qui peuvent aider les gens à comprendre et à gérer leur expérience publicitaire à travers nos technologies.

Les données relatives à l’activité des utilisateurs sont mises à jour à partir du contrôle des partenaires, qui s’appelle désormais Informations sur l’activité des partenaires publicitaires pour aider les gens à comprendre facilement comment leur activité envoyée par d’autres sites Web et applications est utilisée pour alimenter les publicités qu’ils voient

Il s’agit maintenant pour les gens de comprendre leurs options lorsqu’il s’agit de voir des publicités diffusées par Meta sur d’autres applications et sites Web

Meta a également mis à jour les outils de supervision parentale pour Instagram. La société a déclaré que les utilisateurs peuvent également conserver leurs comptes dans des Espaces Comptes séparés s’ils le souhaitent, et ils auront toujours accès aux mêmes paramètres, et pourront les appliquer aux comptes individuels.

Disponibilité

La nouvelle intégration de l’Espace Comptes commencera à être déployée à partir d’aujourd’hui, et sera progressivement étendue à tout le monde sur Facebook, Messenger et Instagram dans les mois à venir.

Facebook prévoit également de centraliser des paramètres supplémentaires dans l’Espace Comptes à l’avenir, afin que les gens puissent gérer plus facilement leurs préférences à travers les produits.