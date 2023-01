MWC 2023 : OnePlus a un nouveau smartphone en réserve, un nouveau Concept ?

Si vous étiez triste d’apprendre (officiellement) plus tôt ce mois-ci que OnePlus n’a pas l’intention de (jamais) sortir une version « Pro » ultra haut de gamme de son dernier flagship Android, une nouvelle rumeur lancée par Max Jambor sur Twitter pourrait rendre les choses un peu plus confuses.

En effet, on s’attend maintenant à ce que OnePlus dévoile un autre (genre de) smartphone super-premium le mois prochain au Mobile World Congress de Barcelone. Oui, les salons professionnels tels que le MWC et le CES sont de nouveau à la mode, maintenant qu’il est plus « sûr » pour voir un grand nombre de personnes se réunir au même endroit, et OnePlus pourrait bien rejoindre Honor parmi les principaux participants à la grande fiesta catalane de cette année.

Mais, ne commencez pas à spéculer sur l’arrivée potentiellement super précoce d’un appareil comme le OnePlus 11T, car la marque chinoise se préparerait plutôt à présenter le OnePlus Concept Two le ou autour du 27 février au MWC 2023.

Admettez-le, vous avez tout oublié du OnePlus Concept One. Après tout, on parle ici d’une idée vieille de trois ans qui ne s’est jamais concrétisée d’une manière ou d’une autre.

Avec ses caméras « disparaissantes » rendues possibles par un matériau spécial appelé verre électrochrome, le Concept One peut ou non inspirer le design du Concept Two de cette année. Jambor, qui est généralement assez bien informé sur les produits OnePlus non commercialisés, n’a absolument aucune information à partager sur l’appareil imminent, mais si l’on en croit les dernières décisions de OnePlus, il y a une bonne chance qu’un tas de spécifications et de fonctionnalités soient empruntées soit au nouveau flagship OnePlus 11, soit au 10T moins cher de l’automne dernier.

Ce qui est sûr, le modèle qui sortira ne ressemblera en rien ce que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché.