Vous serez bientôt en mesure de partager des images de haute qualité sur WhatsApp

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’avoir un meilleur contrôle sur leur historique de discussions et sur les messages partagés par le passé. En outre, les utilisateurs peuvent désormais faire un glisser-déposer pour partager des images, des vidéos et des documents d’autres applications vers les chats WhatsApp.

La dernière mise à jour 23.1.75 de WhatsApp permet aux utilisateurs de masquer leur statut en ligne et de rechercher des messages spécifiques en sautant à un certain point de la conversation. Les utilisateurs doivent activer le mode de recherche dans une conversation pour utiliser la nouvelle option si elle est disponible pour leur compte.

WhatsApp offre un moyen alternatif de bloquer des contacts , en introduisant deux nouveaux points d’entrée. L’un de ces points d’entrée est accessible depuis la liste des discussions en ouvrant les options de discussions, tandis que le second point d’entrée est accessible depuis les notifications et apparaît dans des situations spécifiques lors de la réception d’un message provenant de contacts inconnus.

Un point douloureux, comme beaucoup le reconnaissent, est la façon dont WhatsApp compresse les images avant de les envoyer, ce qui réduit considérablement leur qualité. Mais cela devrait bientôt changer et nous pourrions enfin être en mesure d’envoyer et de recevoir des photos de haute qualité sur WhatsApp.