Voici le Nokia C12 avec son écran de 6,3 pouces et Android 12 (Go Edition)

HMD Global a annoncé le Nokia C12, le dernier smartphone Android Go Edition de la société, comme le successeur du C10 qui a été présenté en 2021.

Il est doté d’un écran HD+ de 6,3 pouces avec un verre trempé 2D, d’un SoC Unisoc 9863A1 cadencé à 1,6 GHz, de 2 Go de RAM, 64 Go de stockage (eMMC 5.1) extensible avec microSD, d’Android 13 Go Edition avec une promesse de deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles, et d’une caméra arrière de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Les smartphones présentent un élégant design avec un boîtier qui a été conçu de manière ergonomique pour une meilleure prise en main. Les smartphones sont équipés d’une batterie amovible de 3 000 mAh. On va retrouver un support double SIM, une prise audio 3,5 mm et des connectivités 4G VoLTE, Wi-Fi 802,11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS. Sur la tranche inférieure, on va retrouver un port micro USB.

Les dimensions du smartphone de 160,6 x 74,3 x 8,75 mm pour un poids de 177,4 g. Il est résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP52).

Le Nokia C12 est disponible dans les coloris cyan foncé, anthracite et menthe claire et son prix est de 119 euros. Il sera d’abord disponible en Allemagne et en Autriche, et d’autres marchés suivront bientôt.