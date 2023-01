Samsung vient peut-être de dévoiler une énorme surprise pour le Galaxy S23

Samsung vient d’annoncer une grande nouvelle concernant son prochain événement Galaxy Unpacked, qui aura lieu le 1er février. Alors que ce petit teaser confirme certaines des rumeurs concernant le Galaxy S23 que nous avons entendues au cours des deux derniers mois, il y a également une autre petite information juteuse à laquelle nous ne nous attendions pas.

Dans un article de blog annonçant ce à quoi nous devrions nous attendre lors du Samsung Unpacked, TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung, a déclaré que « le prochain Galaxy est axé sur l’appareil photo, les performances et la durabilité. C’est pourquoi notre système de caméra de qualité professionnelle est de plus en plus intelligent. Nos performances sont plus puissantes. Et notre connectivité devient plus transparente ».

Si l’on en croit cette déclaration et les rumeurs que nous avons entendues, il se pourrait bien que nous ayons droit à un capteur photo de 200 mégapixels, ainsi qu’au processeur Snapdragon 8 Gen 2. La connectivité transparente peut également faire allusion à une certaine forme de connectivité par satellite, analogue à celle de l’iPhone 14, peut-être alimentée par le Snapdragon Satellite récemment annoncé.

Avec le Snapdragon Satellite, non seulement vous pouvez vous connecter à la constellation de satellites Iridium pour une utilisation en cas d’urgence, mais il fonctionnerait également pour les SMS ordinaires et d’autres applications de messagerie sélectionnées. En soi, cela lui donnerait une longueur d’avance sur la connectivité satellite de l’iPhone 14 d’Apple, qui n’est disponible que pour les urgences.

Une autre chose intéressante à noter est que Roh a fait un commentaire selon lequel Samsung va introduire deux appareils qui « établissent la norme premium en matière d’innovation ». Depuis un certain temps, Samsung sort trois variantes de ses appareils phares : le modèle standard, les variantes Plus et Ultra. Avec ce commentaire sur seulement deux appareils, il semble que Samsung pourrait changer les choses cette année.

Des modèles Ultra très attendus

Des rumeurs ont circulé suggérant que Samsung allait se débarrasser du Galaxy S24+ l’année prochaine, mais peut-être que cela suggère que nous ne verrons pas un S23+ à la place, et que nous aurons seulement un Galaxy S23 et un Galaxy S23 Ultra. Ou peut-être que le modèle standard disparaît puisque Samsung ne parle que d’appareils « premium », alors peut-être qu’il n’y aura que le S23+ et le S23 Ultra ? Ou Samsung pourrait garder les trois modèles S23 et les « deux appareils » en question sont le S23 Ultra et le Galaxy Book 3 Ultra. À ce stade, tout est possible.

Il est définitivement difficile de confirmer quoi que ce soit avant l’événement Samsung Unpacked qui aura lieu le 1er février, mais cela pourrait nous donner une idée de l’avenir de la gamme Galaxy. Quoi qu’il en soit, il ne nous reste que quelques semaines avant d’en avoir le cœur net.