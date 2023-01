Le RedMagic 8 Pro avec son écran OLED de 6,8 pouces et son Snapdragon 8 Gen 2 est mondialement lancé

nubia a présenté le nouveau smartphone REDMAGIC 8 Pro pour les marchés mondiaux, après qu’il ait été présenté en Chine le mois dernier. Il est propulsé par le dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2, possède de la RAM LPDDR5X et un stockage UFS4.0. La société affirme qu’il a obtenu un score de 1 348 653 points sur AnTuTu.

Il dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de l’écran multi-doigts de 960 Hz, une gradation PWM de 1440 Hz + gradation DC, une luminosité de 1300 nits et un rapport écran-châssis de 93,7 %, grâce à des bords latéraux étroits de 1,48 mm.

Le système de refroidissement ICE 11.0 est doté d’un ventilateur intégré et d’un conduit d’air traversant. Il s’agit du premier système de refroidissement liquide VC 3D à double pompe de 2 068 mm³, avec graphène sous l’écran et jusqu’à 10 couches de matériaux de refroidissement, de sorte que la température de surface de l’ensemble de la machine diminue de 16 °C. L’optimisation Magic GPU stabilise automatiquement le moteur d’image pour optimiser les scénarios de chute d’image et offrir la meilleure expérience de jeu.

La puce de jeu indépendante intégrée « Red Core 2 » améliore les gâchettes d’épaule, les vibrations, les effets d’éclairage et les effets sonores. Il dispose de déclencheurs d’épaule à échantillonnage tactile de 520 Hz, d’un moteur linéaire sur l’axe X et de haut-parleurs stéréo ultra-linéaires 1115K+1216, de la technologie Snapdragon Sound pour une sortie jusqu’à 96 kHz avec une faible latence de 48 ms.

Le smartphone est équipé d’un capteur Samsung GN5 de 50 mégapixels de 1/1.57 pouces et d’une caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran. Il embarque une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Spécifications du RedMagic 8 Pro

Écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces (2480 x 1116 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 960 Hz, une profondeur de couleur de 10 bits et une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %, une luminosité allant jusqu’à 1300 nits, une gradation DC, une gradation PWM de 1440 Hz

Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X avec stockage de 256 Go (UFS 4.0)/16 Go de RAM LPDDR5X avec stockage de 512 Go (UFS 4.0)

Android 13 avec Redmagic OS 6.0

Double SIM

Capteur Samsung GN5 50 mégapixels 1/1,57, objectif ultra-large 8 mégapixels 120 degrés, caméra macro 2 mégapixels

Caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Prise audio 3,5 mm, Haut-parleurs stéréo, Double Smart PA, 3 micros

Dimensions : 163,98 × 76,35 × 8,9 mm ; Poids : 228 g

5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802,11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie 6 000 mAh avec charge rapide 65W

Prix et disponibilité

La version RedMagic 8 Pro Matte de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage coûte 649 euros et la version Void 16 Go de RAM + 512 Go de stockage coûte 749 euros.

Le REDMAGIC 8 Pro sera commandé à partir du 2 février sur le site officiel de REDMAGIC. Le 28 janvier, REDMAGIC commencera à offrir des réductions pour les lève-tôt sur le site.