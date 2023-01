Les spécifications de la version mondiale du OnePlus 11 confirment la puissance du téléphone

La dernière confirmation que nous obtenons de la base de données Geekbench est que le OnePlus 11 sera livré avec Android 13 hors de la boîte . C’était attendu, et nous sommes susceptibles de le voir via la variante Oxygen OS de OnePlus.

Commençons par l’une des spécifications les plus marquantes. D’après le listing, le OnePlus 11 semble avoir conservé les 16 Go de son homologue chinois . Si cela indique effectivement un modèle qui est prévu pour arrive en France, cela ferait du OnePlus 11 le deuxième smartphone avec autant de RAM après le OnePlus 10T de l’année dernière.