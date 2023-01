Le PDG d’Apple, Tim Cook, accepte de recevoir une baisse de salaire de 40 % en 2023

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a connu un parcours exceptionnel à la tête de l’entreprise depuis qu’il l’a prise en main il y a bien plus de 10 ans. Sous sa direction, Apple a lancé plusieurs produits à succès, dont les générations successives d’iPhone, d’iPad, l’Apple Watch et plusieurs générations d’ordinateurs Mac. Cook a également joué un rôle essentiel dans l’expansion des activités d’Apple en Chine, où l’entreprise fabrique la majorité de ses produits, et plus récemment en Inde, qui est désormais un marché prioritaire pour Apple.

Cook a également reçu de nombreux éloges pour la manière dont il a dirigé Apple lors de la pandémie de COVID-19. Les actionnaires d’Apple ont également été largement satisfaits du leadership de Cook, étant donné que les actions de la société ont donné des rendements exceptionnels depuis qu’il a pris les rênes. Les performances exceptionnelles de Tim Cook en tant que PDG d’Apple ont également fait de lui l’un des PDG les mieux payés des États-Unis.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, recevrait une baisse de sa rémunération actuelle au sein de l’entreprise. Selon la proposition soumise par le comité de rémunération de l’entreprise, le patron de la tech pourrait vraisemblablement toucher 49 millions de dollars en 2023, ce qui est inférieur à sa rémunération de 99 millions de dollars.

Si les nouveaux changements sont attribués aux performances globales du titan de la tech, le magnat des affaires a accepté la baisse de salaire pour certaines raisons. Selon un rapport de Mashable, l’une des raisons pour lesquelles Apple a pris cette décision est l’inquiétude des actionnaires concernant la rémunération totale de Cook.

Bien qu’il semble injuste pour Cook de recevoir une rémunération réduite cette année, il soutient la mise en œuvre qui a pris effet ce mois-ci. « La rémunération totale cible de Cook pour 2023 est de 49 millions de dollars US, soit une réduction de plus de 40 % par rapport à sa rémunération totale cible de 2022. Le comité de rémunération a également l’intention de positionner la rémunération cible annuelle de Cook entre les 80e et 90e percentiles par rapport à notre principal groupe de référence pour les années à venir », indique le document.

Un salaire de base pour 2023 de 3 millions de dollars

Il convient de noter que la circulaire de sollicitation de procurations a été publiée avant la tenue de la journée des investisseurs d’Apple. La date exacte de cet événement est le 10 mars. Pendant cette période, les actionnaires peuvent discuter du rejet ou de l’approbation de la proposition.

Il y a plus d’un an, le même rapport indiquait que la rémunération de Cook a atteint 84 millions de dollars. À l’époque, le fabricant de l’iPhone continuait d’enregistrer des ventes impressionnantes pour ses produits. La société a atteint ses objectifs de revenus au cours de la même année. Selon l’article, il convient de noter que la modification de la rémunération de Cook n’affecte pas son salaire de base pour 2023 de 3 millions de dollars. Parallèlement, le montant en espèces qu’il recevra cette année est fixé à 6 millions de dollars. C’est le même montant qu’il a reçu en 2022.

En ce qui concerne la valeur de l’attribution d’actions, Cook devrait recevoir 40 millions de dollars, soit 35 millions de moins que les 75 dollars versés il y a un an. Il convient de noter qu’une grande partie de cette valeur dépend de ses performances, de sorte que si l’ensemble des opérations se déroule sans heurts et avec succès, elle pourrait également augmenter.

Toujours l’un des individus les plus riches qui existent sur la planète

Outre les commentaires des actionnaires, une autre raison pour laquelle le comité a décidé de réduire la rémunération de Cook est la possibilité d’une récession qui pourrait avoir lieu cette année. Tout comme d’autres entreprises technologiques touchées par la pandémie de COVID-19, Apple a connu des problèmes massifs de son côté, tels que des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement et autres. En 2022, il a été enregistré que les actions de la firme de Cupertino ont plongé à 24 %. Cela signifie qu’elle doit déployer plus d’efforts pour atteindre son objectif d’augmenter le prix cette année.

À ce jour, Cook reste l’un des individus les plus riches qui existent sur la planète. Depuis 2011, il est au service d’Apple en tant que directeur technique. Selon Forbes, sa valeur nette estimée est aujourd’hui de 1,7 milliard de dollars.