Des images officielles du Samsung Galaxy S23 ont été dévoilées

Il n’y a toujours pas de confirmation concernant les spécifications du S23, mais parmi les détails les plus remarquables, citons les lentilles individuelles des caméras qui dépassent à l’arrière (par opposition à une bosse géante accueillant tous les capteurs photo), les bords métalliques légèrement incurvés et plusieurs coloris. Le smartphone serait également disponible en Phantom Black, Botanic Green, Mystic Lilac, et Cotton Flower.

WinFuture a publié une variété d’images montrant le Galaxy S23 de base sous différents angles. Selon Roland Quandt, il s’agit d’images marketing officielles de Samsung, et non de rendus de fans basés sur de précédents modèles ou des prédictions de design. Si vous souhaitez avoir un meilleur aperçu du nouveau téléphone, WinFuture propose d’autres images dans son article.

Nous avons déjà vu une tonne de rumeurs et de fuites concernant la série Galaxy S23 , et les rendus ne font pas exception. Maintenant, nous pouvons ajouter d’autres rendus à la liste, car de nouvelles images du Galaxy S23 de base sont apparues en ligne .