Les modèles iPhone 15 Pro pourraient être plus chers que jamais

Selon une nouvelle rumeur, Apple va augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max (qui sera probablement surnommé « iPhone 15 Ultra ») . Cette information a été apportée sur Weibo et a ensuite été couverte par MacRumors dans un article dédié .

Ainsi, en septembre prochain, nous recevrons la nouvelle série d’iPhone. Il y a de la place pour la surprise, mais avec Apple, on sait généralement à quoi s’attendre — et un prix élevé est une évidence. Cependant, cette fois, l’iPhone pourrait être plus onéreux que jamais.