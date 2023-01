CES 2023 : FluentPet Connect permet de communiquer avec votre chien

Outre les produits futuristes, certains gadgets étranges et uniques sont également annoncés au CES 2023, qui peuvent sembler fous et gadgets en apparence, mais qui fonctionnent néanmoins. Récemment, nous avons entendu parler du coussin Fufuly qui réduit votre niveau de stress en quelques minutes.

Et maintenant, FluentPet propose un système de boutons parlants enregistrables grâce auquel vous pouvez communiquer avec votre chien. Vous trouvez ça intéressant ? Lisez la suite pour en savoir plus.

FluentPet a développé un système de boutons parlants connectés à une application, appelé FluentPet Connect, qui permet à votre chien de communiquer avec vous. L’entreprise a également fait une démonstration de son fonctionnement. Fondamentalement, vous obtenez un kit de différents boutons qui peuvent être programmés pour différentes fonctions. Lorsque le chien appuie sur le bouton, il émet une commande vocale, qui vous est ensuite transmise par un haut-parleur haute-fidélité ou par l’application. Ainsi, vous pouvez savoir ce que votre chien veut avoir.

Vous pouvez utiliser votre propre voix pour enregistrer les commandes vocales des différents boutons. Par exemple, vous pouvez dire « eau » ou « tu veux de l’eau ? » ou « va dehors » et ainsi de suite. Les chiens connaissent déjà des mots et communiquent en conséquence. Mais ce qui est intéressant ici, c’est que les chiens apprennent aussi à appuyer sur les boutons pour communiquer avec leur maître.

Selon les recherches de FluentPet, environ 70 % des chiens commencent à avoir deux boutons en un mois. Et au fil du temps, les chiens apprennent jusqu’à 9 mots. Depuis le lancement de son premier produit en 2020, l’entreprise a rassemblé plus de 100 000 foyers et a constaté que les chiens ne se contentent pas d’apprendre un seul mot, mais qu’ils utilisent aussi des combinaisons de mots. Le PDG de FluentPet, Leo Trottier, qui a étudié les sciences cognitives et l’IA, affirme que les chiens sont capables de traduire et de communiquer ce qu’ils veulent dire grâce aux boutons.

Disponible outre-Atlantique

Le nouveau FluentPet Connect est compatible avec les HexTiles existants (tuiles multicolores pour maintenir le bouton) qui sont venus avec son premier produit. La base Connect supporte la connectivité sans fil et possède une batterie d’une durée de deux semaines.

Quant à la disponibilité, le système FluentPet Connect est ouvert aux précommandes dès maintenant et vous pouvez obtenir le kit « Get Started » pour 160 euros. Vous pouvez consulter plus de détails depuis ce lien.