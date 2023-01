CES 2023 : voici tout ce que Razer a dévoilé : Razer Edge, Razer Blade, Project Carol et bien plus

CES 2023 : voici tout ce que Razer a dévoilé : Razer Edge, Razer Blade, Project Carol et bien plus

Razer, une société connue pour prendre d’assaut le salon CES avec ses concepts et sa large gamme de matériel, est de retour pour une nouvelle année. Cette fois, le constructeur apporte des améliorations à ses ordinateurs de jeu et à ses périphériques, tout en dévoilant du nouveau matériel pour le marché du jeu portable. Il y a aussi un nouveau concept, qui ne manquera pas d’attirer l’attention de beaucoup de monde et qui espère plaire à beaucoup d’oreilles.

Voici un aperçu des nouveautés de Razer pour 2023.

Razer Edge: une console de jeu portable avec 5G

Le jeu en déplacement est une tendance croissante depuis quelques années, et en 2023, il y a plus de raisons pour une augmentation de la prévalence. Les smartphones ont atteint une position remarquable en termes de performances, tout comme les plateformes basées sur le cloud comme xCloud de Microsoft et NVIDIA GeForce Now. Et, Razer ne veut pas laisser le marché filer avec son appareil Android compact, le Razer Edge.

L’appareil est doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ (2400 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est supérieur à de nombreux appareils de jeu portables que nous avons vus sur le marché. C’est également le premier gadget équipé de la plateforme Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform, qui met en œuvre un système de refroidissement actif pour prolonger vos sessions de jeu.

Razer s’attend à ce que vous tiriez le meilleur parti de cet ordinateur de poche en utilisant ses capacités Wi-Fi ou 5G pour jouer à des titres du Play Store ou de la ribambelle de plateformes de cloud gaming.

Les deux variantes — Razer Edge (Wi-Fi) et Razer Edge 5G — seront mises en vente à partir du 26 janvier 2023. La variante Wi-Fi coûte 400 dollars et sera vendue sur le site Web de Razer aux États-Unis. Le Razer Edge 5G sera vendu exclusivement par Verizon — en ligne ou en magasin.

Razer Blade : des ordinateurs portables de 16 et 18 pouces dotés du matériel le plus récent

Alors que les modèles Razer Blade de l’année dernière ont servi un rôle de rafraîchissement matériel, 2023 voit les ordinateurs portables arriver dans un nouvel avatar. Les Razer Blade 16 et Razer Blade 18 sont dotés d’un tout nouvel écran au format 16:10 et sont équipés du dernier matériel d’Intel et de NVIDIA, avec la 13e génération de processeurs hautes performances et la carte graphique RTX 40. Et cette fois, la RAM DDR5 5600 Hz est également évolutive dans le châssis entièrement métallique très apprécié du Razer Blade.

Razer Blade 16

Si l’on considère les deux appareils individuellement, le principal argument de vente du Razer Blade 16 est son écran mini-LED de 16 pouces, qui affiche une luminosité maximale de 1000 nits, est compatible HDR et peut passer d’un mode à l’autre en fonction de votre rôle préféré, que ce soit celui de joueur ou de créateur.

Le mode Créateur permet à l’écran d’afficher du contenu en résolution UHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le mode Joueur ramène la résolution à FHD+ et augmente le taux de rafraîchissement à 240 Hz, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti du temps de réponse de 3 ms.

Razer Blade 18

Alors que le Razer Blade 16 est un ordinateur portable qui se concentre sur les performances et la portabilité, le Razer Blade 18 tente de se faire passer pour un ordinateur de bureau.

Il dispose d’un grand écran de 18 pouces QHD+ à 240 Hz qui, selon Razer, maintiendra un haut niveau de précision des couleurs et une résolution nette, facilitant ainsi la création de contenu. Le taux de rafraîchissement élevé et le grand écran rendront également les jeux plus immersifs.

Razer a également inclus une caméra de 5 mégapixels, un système audio spatial THX à 6 haut-parleurs, des pièces évolutives et plusieurs ports pour rester dans la ligne de sa prétention à remplacer les ordinateurs de bureau.

Project Carol: un coussin de tête avec son surround et haptique

Le coussin de tête du Project Carol rejoint la liste des concepts de Razer. Il s’agit d’un accessoire conçu pour augmenter l’immersion dans le jeu grâce à un son surround en champ proche et à l’haptique.

Razer mentionne que le produit utilise sa technologie HyperSense primée pour l’haptique, convertissant les sons du jeu en retour haptique. Il indique également que lorsqu’il est associé à un son surround 7.1, le son arrière est plus direct, ce qui crée un paysage sonore plus enveloppant.

La connexion entre cette installation et votre PC se fait par une connexion sans fil de 2,4 GHz, et vous pouvez obtenir environ 8 heures d’utilisation avant de devoir recharger le casque. En ce qui concerne la compatibilité avec les fauteuils, Razer affirme que l’accessoire s’adaptera à tous les fauteuils de jeu utilisant des sangles élastiques et réglables.

Razer Leviathan V2 Pro : une barre de son pour PC à formation de faisceaux avec IA

Les produits audio à formation de faisceau ne sont pas nouveaux, mais Razer va plus loin en intégrant une intelligence artificielle de suivi de la tête dans sa barre de son pour PC Leviathan V2 Pro. Ce dispositif a été rendu possible par les partenariats de Razer avec THX et Audioscenic, qui apportent respectivement l’expérience de l’audio immersif et de la formation de faisceau.

La Leviathan V2 Pro intègre une caméra infrarouge dans son design compact et peu encombrant afin de détecter votre position. Les informations sont capturées en temps réel, puis traitées pour que vous soyez toujours dans la bonne position pour l’expérience audio 3D.

Un caisson de basses est également inclus et le Leviathan V2 Pro prend en charge la technologie Razer Chroma RGB. L’appareil sera disponible à partir de février 2023 via les canaux officiels de Razer (en ligne et en magasin) avec un prix de départ de 489,99 euros.

Razer Kiyo Pro Ultra : une webcam d’une qualité digne d’un reflex numérique

Les streamers et les créateurs installent souvent des caméras DSLR dans le cadre de leur configuration d’enregistrement. Cependant, de telles configurations ont tendance à nécessiter l’assemblage de plusieurs composants et l’utilisation d’un logiciel pour garantir le bon fonctionnement du système.

Avec la Razer Kiyo Pro Ultra, le constructeur prévoit de simplifier tout cela ! Le produit est une webcam professionnelle à 349,99 euros — disponible dès aujourd’hui — qui utilise le capteur STARVIS 2 de 1/1,2 pouce de Sony et se connecte via un port USB 3.0.

En parlant de son matériel, non seulement le capteur est assez grand, mais couplé à sa taille de pixel de 2,9 μm et à son objectif à ouverture f1,7, l’appareil capturera beaucoup de lumière et de données pour assurer une reproduction précise des couleurs et une haute fidélité de l’image.

La webcam peut même enregistrer et convertir des séquences de 4K à 30 fps (ou 1080 p à 60 fps) brutes en 4K à 24 fps, 1440 p à 30 fps ou 1080 p à 60 fps non compressées directement dans un flux vidéo.

Accessoires conçus par Razer pour le Meta Quest 2

Les derniers sur cette liste sont les accessoires de Razer pour le Meta Quest 2. Les offres comprennent une sangle de tête réglable et une fixation faciale, qui visent à augmenter le confort pour les sessions de jeu VR prolongées.

Le constructeur a déclaré que la sangle de tête réglable Razer et l’interface faciale Razer — construites en collaboration avec ResMed — seront disponibles aux États-Unis au premier trimestre 2023, avec une expansion dans d’autres régions à l’avenir.

Mais pour en venir aux détails, le Razer Adjustable Head Strap utilise du nylon haute performance et est conçu pour optimiser la répartition du poids du Meta Quest 2, permettant un meilleur équilibre pendant le jeu. Quant à l’interface faciale Razer, cet accessoire comporte des pièces texturées (ou membranes) fabriquées avec un matériau hypoallergénique qui vise à réduire l’irritation de la peau, à bloquer la lumière et à réduire la pression faciale pour améliorer l’immersion.