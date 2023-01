CES 2023 : Google dévoile de nouvelles fonctionnalités d’Android Auto et bien plus encore

Le Consumer Electronics Show de cette année a déjà été le théâtre d’annonces de produits impressionnants de la part de sociétés de premier plan comme Samsung, HP et ASUS. Mais, c’est maintenant au tour d’un des géants de la technologie d’occuper le devant de la scène : Google.

Le géant de la recherche a dévoilé ses dernières innovations et mises à jour lors du salon de cette année, notamment les chiffres très attendus sur la croissance d’Android, les nouvelles fonctionnalités d’Android et la nouvelle génération d’Android Auto.

De nouvelles expériences multimédias pour Android

Avec Android 13, Google a ajouté un nouveau lecteur multimédia à l’OS. Non seulement il a apporté un nouveau design, mais il a également apporté la possibilité de basculer facilement la lecture entre les appareils compatibles Bluetooth ou Chromecast. Google a maintenant annoncé qu’elle travaillait à rendre l’expérience multimédia sur Android encore meilleure.

Désormais, non seulement les appareils Bluetooth et Chromecast, mais aussi les appareils Spotify Connect apparaîtront dans le lecteur multimédia d’Android. Ainsi, vous pourrez facilement basculer la lecture entre n’importe quel appareil Spotify Connect directement depuis le widget du lecteur multimédia.

Google développe également un moyen pour que le contenu audio accompagne les utilisateurs tout au long de leur journée. Un nouveau type de notification apparaîtra sur les appareils Android et permettra aux utilisateurs de passer facilement d’un appareil à l’autre. Comme Google le décrit, vous pourrez commencer à écouter un podcast dans la voiture, continuer sur votre téléphone et vos écouteurs, et terminer sur votre télévision à la maison. Google indique qu’il s’est associé à Spotify et à son propre YouTube Music pour cette fonctionnalité.

Android continue de prospérer

Android est partout, et Google a travaillé avec des partenaires pour créer des produits qui permettent à divers appareils, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les voitures, de fonctionner ensemble de manière transparente. Google affirme qu’en 2022, la fonction Fast Pair a été utilisée plus de 320 millions de fois pour se connecter à des écouteurs et accessoires proches de marques telles que Beats, JBL, OnePlus et Sony.

De même, Wear OS a également connu une immense croissance. Google affirme que depuis mai 2021, il y a maintenant plus de trois fois plus de smartwatches et autres appareils Wear OS actifs. D’autre part, même si Google affirme que Wear OS connaît une croissance constante, il n’y a qu’une poignée de smartwatches Wear OS 3 sur le marché.

Le populaire logiciel Google TV de Google a également connu une croissance impressionnante, avec plus de 150 millions d’appareils actifs mensuellement. Les nouveaux appareils lancés au CES 2023, notamment le nouveau téléviseur TCL Q-Series et les téléviseurs ULED, téléviseurs laser et appareils Laser Cinema de Hisense, sont également alimentés par la dernière version de Google TV.

Nouvelle expérience Android Auto

Présentée en avant-première à l’I/O 2022, Google a annoncé que la nouvelle expérience Android Auto est disponible pour les utilisateurs dès aujourd’hui. La nouvelle expérience Android Auto présente des mises à jour majeures du design et des fonctionnalités améliorées qui donnent la priorité à la navigation, à la communication et aux médias.

Les cartes sont désormais plus facilement accessibles, la carte multimédia inclut les pochettes d’album et le lanceur rapide permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux applications récemment utilisées. Android Auto est également désormais compatible avec tous les grands constructeurs automobiles, avec une disposition en écran partagé qui s’adapte aux différentes tailles d’écran.

En plus de son nouveau design, Android Auto dispose désormais de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs d’accomplir plus facilement les tâches courantes pendant la conduite. Google Assistant fournit des suggestions intelligentes, les raccourcis à l’écran accélèrent la messagerie et les appels, et il y a maintenant une barre de progression recherchable pour la musique et les podcasts. Les appels WhatsApp sont également désormais disponibles sur Android Auto pour les smartphones Pixel et Samsung.

D’abord déployés avec la mise à jour de décembre 2022, les utilisateurs d’Android peuvent également partager leur clé numérique de voiture avec des amis et des membres de la famille de confiance sur Pixel et iPhone, le partage de clé étant bientôt disponible pour les smartphones Samsung et disponible pour les utilisateurs Xiaomi plus tard cette année. La clé numérique de voiture est également prise en charge par BMW et sera étendue à d’autres marques automobiles.

Enfin, Google a révélé que l’application Waze est désormais disponible sur certains véhicules Renault, et la nouvelle carte HD est disponible pour les constructeurs automobiles utilisant Google Automotive Services, en commençant par le Volvo EX90 et Polestar 3.