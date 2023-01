De nouvelles images montrent toutes les options de couleurs pour la gamme Galaxy S23

La série Galaxy S22 est disponible dans une multitude de couleurs, mais les rumeurs ont dit que nous n’aurons pas autant de choix cette année, car la gamme Galaxy S23 ne sera disponible qu’en quatre couleurs et de nouvelles photos d’apparence officielle semblent confirmer cette fuite.

Le blanc, l’or rose, le bleu ciel, le bordeaux et le rouge ne sont que quelques-unes des options de couleur pour la série S22, mais ce n’est pas nécessairement une bonne chose, car trop d’options peuvent compliquer inutilement une décision d’achat. Et, la plupart d’entre nous mettent des étuis sur nos smartphones de toute façon, donc les teintes n’ont pas beaucoup d’importance à la fin de la journée.

L’auteur de la fuite SnoopyTech, qui est connu pour ses fuites, a publié des photos du Galaxy S23 qui présentent probablement toutes les options de couleurs. Ross Young, une autre source, a révélé en octobre que le Galaxy S23 serait disponible en noir, beige, vert et rose clair. Quelques jours plus tard, Ahmed Qwaider, un informateur en herbe, a déclaré qu’il serait disponible en noir, crème, vert et lavande.

This may be it: Cotton Flower

Misty Lilac

Botanic Green

Phantom Black pic.twitter.com/bnRVIb5ZhI —SnoopyTech (@_snoopytech_) January 5, 2023

Donc, en termes très simples, les smartphones étaient censés être disponibles en noir, dans un coloris blanchâtre, dans une teinte proche du rose et du violet, et en vert (désolé pour les amateurs de couleurs).

Selon SnoopyTech et un site coréen, les noms marketing des couleurs sont Phantom Black, Cotton Flower, Misty Lilac et Botanic Green. Phantom Black et Botanic Green ont un côté formel, tandis que Cotton Flower et Misty Lilac sont des teintes amusantes et décontractées. En d’autres termes, si vous espériez des couleurs vives et audacieuses pour la série Galaxy S23, vous allez probablement être déçu.

Si vous vous interrogez sur le Galaxy S23+, Samsung propose presque toujours les mêmes couleurs pour ce modèle que pour la version standard. Nous ne devrions donc pas voir beaucoup de changements ici.

Un Galaxy S23 Ultra d’apparence carrée

Le Galaxy S23 Ultra conservera l’apparence carrée de son prédécesseur, qui se trouve être l’un des meilleurs smartphones du marché, tandis que les Galaxy S23 et S23+ auront des coins arrondis.

Samsung devrait révéler la série Galaxy S23 au début du mois de février. Parmi les points forts, citons un capteur photo de 200 mégapixels pour le Galaxy S23 Ultra, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour tous les modèles afin d’améliorer sensiblement les performances, et un espace de stockage de base plus important.