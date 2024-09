ASUS ProArt PZ13 : Tablette Windows de 13 pouces polyvalente avec Snapdragon X Plus

ASUS a présenté sa nouvelle ProArt PZ13, une tablette polyvalente de 13 pouces avec clavier détachable, équipée d’un processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs. Elle est conçue principalement pour les tâches créatives, mais elle semble être une excellente tablette Windows pour n’importe qui.

La ProArt PZ13 est dotée d’un écran tactile ASUS Lumina OLED 3K avec prise en charge du stylet. L’ordinateur portable comprend un clavier avec des touches de taille normale, et le pavé tactile prend en charge les gestes intelligents.

Le clavier lui-même est facilement détachable, de sorte que lorsque vous souhaitez transformer votre ordinateur portable en tablette, c’est rapide et facile. Cela ressemble beaucoup à la Surface Pro et à d’autres PC Windows convertibles similaires.

Le ProArt a un design compact et durable et ne pèse que 850 g, ce qui est légèrement plus lourd que l’iPad moyen. En termes de connectivité, la ProArt PZ13 offre deux ports USB 4 et un lecteur de carte SD. En outre, il est équipé d’une batterie de 70 Wh qui peut assurer jusqu’à 21 heures de lecture de vidéos full HD.

ASUS ProArt PZ13 : efficacité énergétique et IA

L’avantage le plus important du processeur Snapdragon X Plus est son efficacité énergétique et ses capacités d’intelligence artificielle. Les 45 TOPS NPU de puissance de traitement IA peuvent gérer une reconnaissance vocale améliorée, une détection intelligente des scènes et l’exécution locale de LLM. En outre, son puissant processeur à 8 cœurs garantit une réactivité et une efficacité à la vitesse de l’éclair, ce qui facilite le multitâche et la création de contenu sur des logiciels plus exigeants.

L’ordinateur portable est doté d’outils alimentés par l’IA, tels que StoryCube pour la gestion des actifs et ProArt Creator Hub. Il comprend également une adhésion de 6 mois à CapCut pour le montage vidéo.

La ProArt PZ13 est disponible au prix de 1 399,99 euros.