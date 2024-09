NUC 14 Pro AI : ASUS lance un mini PC équipé du dernier Intel Core Ultra 9

Depuis qu’ASUS a repris la gamme de petits PC NUC, la société a produit des ordinateurs de pointe pour les amateurs de petits PC. Aujourd’hui, ASUS vient de sortir une petite, mais importante, révision du NUC 14 Pro : le NUC 14 Pro AI.

Le ASUS NUC 14 Pro AI vient d’être révélé par ASUS, en même temps que le reste de ses annonces à l’IFA 2024. Il s’agit d’un mini PC qui a beaucoup en commun avec le NUC 14 Pro classique, mais avec un design actualisé et le dernier processeur Intel Core Ultra 9 288V. Il y a « AI » dans le nom, mais les améliorations apportées aux puces Core Ultra d’Intel pour leur seconde génération ne sont pas seulement liées à l’IA.

Il utilise une conception multi-architecture intégrant un CPU, un GPU et un NPU pour atteindre des performances élevées. Le NPU dédié offre une puissance de calcul de 48 TOPS, ce qui se traduit par une multiplication par trois des performances en matière d’intelligence artificielle par rapport aux modèles de la génération précédente.

Malgré l’amélioration des performances, le NUC 14 Pro AI reste très élégant : son volume est inférieur à 0,6 litre et il ne mesure que 34 mm de haut. Il est donc parfaitement adapté aux environnements commerciaux et aux déploiements informatiques en périphérie où l’espace est limité. Le système est doté de capacités graphiques doublées et utilise de la mémoire LPDDR5x.

La fiabilité est l’une des priorités du NUC 14 Pro AI, qui prend en charge un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une gestion thermique avancée pour contrôler les températures et la certification EPEAT Climate+ pour l’efficacité énergétique. C’est important si vous achetez l’un de ces ordinateurs dans un contexte professionnel, mais il s’agit en fait d’un petit ordinateur plutôt sympa pour toute personne cherchant un petit PC à placer derrière son moniteur ou sur une petite étagère.

Le NUC 14 Pro AI a même un bouton Copilot en façade

Asus a décidé de placer un bouton Copilot dédié sur la face avant de ce PC en forme de rondelle, afin que vous puissiez tendre la main et lancer l’assistant IA de Microsoft. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous voudriez un bouton IA sur un PC miniature qui sera probablement placé à plus d’une longueur de bras de vous sur un bureau, mais c’est un bouton qui a maintenant progressé au-delà des efforts de Microsoft pour le pousser sur les claviers. Asus a également placé un capteur d’empreintes digitales sur le dessus de ce NUC pour l’authentification Windows Hello, ce qui est plus logique pour que vous puissiez toucher le lecteur d’empreintes digitales lorsque vous allumez ce mini PC.

Outre le bouton Copilot, ce NUC est doté de nombreux ports et d’une connectivité essentielle. À l’avant, on trouve deux ports USB-A 3,2 Gen 1, un port Thunderbolt 4 et une prise casque. À l’arrière du NUC 14 Pro AI, on trouve un port Ethernet, un autre port Thunderbolt 4, un port HDMI et deux ports USB-A 3,2 Gen 2. Asus a également équipé ce mini PC d’un support Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Il y a même un haut-parleur interne avec un microphone, ce qui rend ce mini PC utile si vous ne disposez pas d’une bonne configuration de haut-parleurs ou d’un casque.

ASUS n’a pas détaillé les prix et la disponibilité du NUC 14 Pro AI, vous devrez donc garder un œil sur sa boutique ou sur les revendeurs de votre choix si vous souhaitez vous en procurer un.