Accueil » Foxconn et Nvidia s’allient pour créer le supercalculateur IA le plus puissant de Taïwan

Foxconn et Nvidia s’allient pour créer le supercalculateur IA le plus puissant de Taïwan

Foxconn et Nvidia s'allient pour créer le supercalculateur IA le plus puissant de Taïwan

Foxconn et Nvidia unissent leurs forces pour construire le supercalculateur le plus puissant de Taïwan, destiné à propulser l’île à la pointe de l’innovation en intelligence artificielle. Ce projet ambitieux, baptisé Hon Hai Kaohsiung Super Computing Center, sera construit autour de l’architecture de processeur graphique (GPU) Blackwell de Nvidia.

Le supercalculateur intégrera la plateforme GB200 NVL72 de Nvidia, composée de 64 racks et de 4 608 GPU Tensor Core. Avec une performance IA estimée à plus de 90 exaflops, il sera le plus rapide de Taïwan.

Foxconn prévoit d’utiliser ce supercalculateur pour accélérer la recherche sur le cancer, développer des modèles de Large Language Model (LLM) et stimuler l’innovation dans les villes intelligentes. L’objectif est de positionner Taïwan comme un leader mondial dans les industries basées sur l’IA.

Une stratégie axée sur l’IA et les jumeaux numériques

Ce supercalculateur jouera un rôle central dans la « stratégie à trois plateformes » de Foxconn, axée sur la fabrication intelligente, les villes intelligentes et les véhicules électriques. Il soutiendra les efforts de Foxconn dans les domaines des jumeaux numériques, de l’automatisation robotique et des infrastructures urbaines intelligentes, en apportant des services assistés par l’IA à des zones urbaines comme Kaohsiung.

Le projet intégrera des technologies Nvidia telles que Omniverse et Isaac, des plateformes d’IA et de jumeaux numériques qui transformeront les processus de fabrication.

« Alimenté par la plateforme Blackwell de Nvidia, le nouveau supercalculateur IA de Foxconn est l’un des plus puissants au monde, représentant un bond en avant significatif en matière de calcul et d’efficacité de l’IA », a déclaré James Wu, vice-président de Foxconn.

Une plateforme optimisée pour l’IA

La plateforme GB200 NVL72 est optimisée pour l’IA et le calcul accéléré. Chaque rack comprend 36 CPU Nvidia Grace et 72 GPU Nvidia Blackwell connectés via la technologie NVLink de Nvidia, offrant une bande passante de 130 To/s.

Le Nvidia NVLink Switch permet au système de 72 GPU de fonctionner comme un seul GPU unifié, ce qui le rend idéal pour l’entraînement de grands modèles d’IA et l’exécution de tâches d’inférence complexes en temps réel sur des modèles à mille milliards de paramètres.

Foxconn : un géant de l’électronique à la pointe de l’IA

Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique au monde, produit une large gamme de produits pour les plus grandes marques technologiques mondiales. L’entreprise utilise déjà Nvidia Omniverse pour créer des jumeaux numériques de ses usines et a été l’une des premières à utiliser les microservices Nvidia NIM pour développer des modèles de langage de grande taille spécifiques à un domaine, intégrés à divers systèmes et processus internes dans ses usines d’IA.

Ce partenariat entre Foxconn et Nvidia marque une étape importante dans le développement de l’IA à Taïwan et dans le monde. Le nouveau supercalculateur ouvrira de nouvelles perspectives pour la recherche et l’innovation dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à façonner l’avenir de l’intelligence artificielle.