Apple pourrait rendre l’iPhone 15 Plus moins cher que le modèle actuel

L’iPhone 14 Plus est l’une des plus grandes surprises de la série des iPhone 14, Apple présentant donc un nouveau grand modèle comme une alternative améliorée à l’appareil standard.

Cependant, ce n’est pas un secret que l’iPhone 14 Plus n’a pas nécessairement été le succès escompté par Apple, et de nouvelles informations parues sur le Web cette semaine suggèrent que la société n’est pas du tout satisfaite des performances de l’appareil sur le marché.

En conséquence, le géant technologique basé à Cupertino a déjà commencé à chercher des moyens de rendre le futur iPhone 15 Plus plus attrayant pour les clients, et il s’avère que deux solutions différentes sont actuellement sur la table.

La première d’entre elles consiste à ajouter de nouvelles fonctionnalités premium aux modèles Pro afin de créer une plus grande différence entre les appareils de la gamme. En théorie, cela devrait faire apparaître plus clairement que le Plus offre la véritable expérience iPhone avec un écran plus grand, ce qui, selon Apple, contribuerait à stimuler les ventes.

La seconde est une potentielle réduction du prix du modèle Plus. Rendre l’appareil plus abordable pourrait évidemment augmenter les ventes, mais dans le même temps, cela pourrait également conduire à une réduction du prix de l’iPhone standard.

Un casse-tête

De plus, l’iPhone 14 Pro et le Pro Max continuent d’être très demandés, Apple elle-même ayant prévenu il n’y a pas longtemps qu’elle voyait une forte demande pour ces appareils. Cependant, leur production a été durement touchée par les problèmes d’approvisionnement en Chine.

« Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous nous attendons maintenant à des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max plus faibles que ce que nous avions prévu précédemment et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits », a prévenu Apple dans une mise à jour sur l’approvisionnement publiée en novembre.