L’événement Samsung Unpacked pour le Galaxy S23 est prévu pour le 1er février ?

Nous avions entendu plusieurs rumeurs concernant le lancement de la série Galaxy S23 au début du mois de février. Même si certaines rumeurs indiquaient une date de lancement le 8 février, le nouveau tweet du célèbre leaker indique que Samsung aurait l’intention d’organiser un événement officiel Unpacked le 1er février, soit une semaine plus tôt que prévu.

L’événement permettra enfin de lever le voile sur le smartphone phare Android le plus attendu de 2023 : le Galaxy S23 Ultra, ainsi que sur les deux versions plus abordables, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 standard.

Pour rappel, Samsung a lancé la série Galaxy S22 le 9 février 2022. D’après les derniers rapports, l’événement aura lieu à San Francisco. Samsung organise normalement un événement public et sort le produit le « vendredi dans deux semaines », donc la série Galaxy S23 devrait être mise en vente le 17 février 2023.

Nouvelles caractéristiques du Galaxy S23

D’après les rumeurs et les résultats des tests de benchmarks, la série Galaxy S23 utilisera un SoC Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide, avec une fréquence d’horloge pouvant atteindre 3,36 GHz, contre 3,2 GHz pour la version standard. Selon les rapports, la société ne prévoit pas de lancer une version Exynos du smartphone, de sorte que tous les marchés devraient recevoir la puce Snapdragon.

Le Galaxy S23 Ultra (SM-S9180) a même été certifié en Chine, deux mois avant la révélation de la caméra principale de 200 mégapixels et d’autres spécifications du smartphone. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ devraient conserver leur caméra de 50 mégapixels. Ils devraient fonctionner sous Android 13 avec OneUI 5.

Attendez-vous à voir un tas d’autres améliorations plus petites aussi : un écran OLED plus récent avec des couleurs encore meilleures, des améliorations au S Pen, et malgré une taille de batterie inchangée, nous nous attendons à une autonomie légèrement plus longue grâce aux gains d’efficacité énergétique de la puce et de l’écran.

Une hausse de prix

Samsung confirme généralement la date de lancement deux semaines avant l’événement, il faudra donc attendre le 18 janvier pour la confirmation officielle.

Actuellement, les rumeurs ne suggèrent pas une hausse de prix, ce qui signifierait que le modèle de base du Galaxy S23 Ultra commencera à 1 200 dollars, le modèle Galaxy S23+ sera vendu à partir de 1 000 dollars et le Galaxy S23 plus petit pourrait commencer à 800 dollars.