Matter est désormais disponible pour les appareils Amazon Echo

Amazon a promis le mois dernier qu’il offrirait une expérience client Matter de premier ordre d’ici la fin de l’année. Amazon a annoncé aujourd’hui que la première étape de son déploiement de Matter a été largement lancée.

Amazon affirme que la disponibilité de Matter en Wi-Fi pour 17 appareils Echo différents, fournissant ainsi à des dizaines de millions d’utilisateurs d’Alexa dans le monde davantage d’options pour connecter leurs appareils.

L’approche par étapes permet de commencer à déployer la prise en charge de Matter pour les types d’appareils les plus courants tout en continuant à effectuer des tests d’interopérabilité, de stabilité et de longévité avec ses partenaires afin de s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’une expérience Alexa fluide et de haute qualité.

Les clients se soucient de la qualité, mais aussi d’avoir le choix. Amazon a déclaré qu’il y a maintenant plus de 30 000 appareils « Works with Alexa » parmi lesquels les gens peuvent choisir pour créer leur propre maison connectée.

Maintenant, avec Matter, ils auront encore plus de produits à choisir pour construire la maison connectée qui leur convient. Amazon a déclaré que les appareils Matter fonctionneront bien avec d’autres appareils de la maison connectée, afin que les clients puissent profiter d’une expérience de maison intelligente, cohérente et familière avec Alexa.

Les développeurs intègrent déjà les fonctionnalités différenciées d’Alexa

Amazon fournit des outils pour développer les meilleurs appareils Matter. Le SDK Matter comprend une installation sans tracas pour faciliter les choses. Commencez à utiliser l’API Commissionable Endpoint dès maintenant, ainsi que les informations d’identification du Alexa Ambient Home Dev Kit et la configuration rapide multi-administrateur de Matter à partir de l’année prochaine.

Pour les développeurs qui préfèrent une solution gérée, le SDK ACK pour Matter permet de déployer facilement la connectivité Matter sur les appareils tout en bénéficiant des connaissances et des capacités du cloud.

Amazon a encouragé ses clients à rester à l’écoute de ses annonces CES sur le portail des développeurs et à à les rejoindre pour explorer les maisons connectées alimentées par Alexa à l’Amazon Experience Area du Venetian.

Disponibilité

La première phase du déploiement de la mise à jour pour les appareils Matter avec Alexa commence aujourd’hui. Les 17 premiers appareils Echo qui fonctionnent comme hub Matter sont les suivants :

Echo Dot (5e Gen), Echo Dot (5e Gen) avec horloge, Echo (4e Gen), Echo Dot (3e Gen, version 2018), Echo Studio, Echo Show 8 (2e Gen, version 2021), Echo Show 10 (3e Gen), Echo Show 5 (2e Gen, version 2021), Echo Show 15, Echo Dot (Gen 3 avec horloge), Echo Dot (Gen 4 avec horloge), Echo Show 5, Echo (v3), Echo Dot Gen 4, Echo Input, Echo Flex et Echo Show 8.

Annonçant le déploiement de Matter, Amazon a partagé que :