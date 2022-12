Google lance le chiffrement côté client pour Gmail en version bêta

Le chiffrement de bout en bout est désormais disponible dans Gmail sur les navigateurs Web, et Google a lancé une version bêta pour le chiffrement côté client dans Gmail. Dans un article de blog publié vendredi dernier, la société a annoncé cette version bêta, à laquelle les administrateurs de Workspace peuvent s’inscrire jusqu’au 20 janvier.

La fonction de chiffrement côté client est maintenant en version bêta et peut être utilisée par les utilisateurs de Gmail sur le Web. Le nouveau chiffrement côté client pour Gmail Web rendra toutes les données de l’utilisateur et les pièces jointes illisibles pour tout tiers, y compris Google. Ainsi, toutes les données sensibles des utilisateurs contenues dans les pièces jointes des e-mails seront plus sécurisées.

Le chiffrement de bout en bout dans Gmail garantit que les communications électroniques des utilisateurs sont chiffrées par l’expéditeur et ne peuvent être déchiffrées que par le destinataire sur son appareil. Aucun tiers, aucune organisation, ni même le propre serveur de messagerie de Google ne peut décoder ou lire les messages et les pièces jointes envoyés avec l’e-mail.

Après avoir activé la fonctionnalité et configuré Workspace, les utilisateurs auront un choix supplémentaire lorsqu’ils utiliseront la version Web de Gmail. Lorsqu’ils cliqueront sur le cadenas, les utilisateurs auront la possibilité d’activer un chiffrement supplémentaire pour les messages. Toutefois, certaines fonctionnalités, notamment la signature, la possibilité d’utiliser des emojis et la fonction Smart Compose, pourraient bien être compromises en échange.

Les utilisateurs qui souhaitent chiffrer leurs messages seront placés sous l’autorité des administrateurs. Cette fonction s’étend au-delà des communications internes au bureau. Selon une page d’assistance de Google, les utilisateurs pourront envoyer des e-mails chiffrés à toute personne extérieure à leur organisation, y compris à ceux qui utilisent des clients de messagerie Apple ou Microsoft ou d’autres services de messagerie.

Disponibilité

La fonctionnalité ne sera disponible que pour les utilisateurs possédant un compte Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ou Education Standard. Les utilisateurs disposant de Google Workspace Essentials ou de comptes Google personnels ne pourront pas y accéder.

Google indique que ce chiffrement côté client (CSE) sera ajouté à l’application Gmail pour Android et iOS dans une prochaine mise à jour. Les clients de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard peuvent s’inscrire au programme bêta jusqu’au 20 janvier 2023.

En annonçant sa disponibilité, Google a déclaré ce qui suit :