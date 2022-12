Le Galaxy S23 Ultra devrait avoir une caméra frontale de 12 mégapixels et plus de 40 mégapixels

Le Galaxy S23 Ultra devrait avoir une caméra frontale de 12 mégapixels et plus de 40 mégapixels

Malheureusement, les gens ne sont pas perpétuellement sous l’effet de filtres faciaux dans la vie réelle et la plupart (si ce n’est tous) ont des imperfections et des taches de quelque sorte. Par conséquent, l’installation d’un capteur capable de détecter les défauts les plus indétectables sur le visage d’une personne n’est pas nécessairement une bonne idée .

La série S Ultra est actuellement le smartphone non pliable haut de gamme de Samsung. Étant donné son statut de fleuron ultra-premium qui rivalise dans la gamme de prix la plus chère, Samsung ne fait que peu ou pas de compromis avec la fiche technique.

Dans le milieu de la technologie, les chiffres sont (presque) tout et la notion de « moins est parfois plus » est, en général, rarement adoptée. Les fiches techniques sont l’une des premières choses que les enthousiastes consultent lorsqu’il s’agit de la sortie d’un nouveau smartphone — en particulier, lorsque ce dernier se trouve être le fleuron d’un géant technologique de premier plan.