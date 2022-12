WhatsApp déploie la fonction de suppression accidentelle pour Android et iOS

Vous disposez d’une fenêtre de 5 secondes pour arrêter le processus , ce qui vous permettra de récupérer le message et, si vous le souhaitez, de le supprimer pour tout le monde. Notez que, pour que les messages soient supprimés avec succès pour tout le monde, vous et les destinataires devez utiliser la dernière version de WhatsApp.

Il s’agit d’une fonctionnalité très attendue et nécessaire. Auparavant, si vous tapiez sur « Supprimer pour moi » au lieu de « Supprimer pour tout le monde », nous n’avions pas d’autre option, ce qui affecte les utilisateurs, en particulier lorsqu’ils partagent un message incorrect dans les groupes WhatsApp et veulent le supprimer pour tout le monde.

Depuis la version bêta v2.22.18.13 de WhatsApp, la firme a testé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’annuler les messages supprimés. Maintenant, cette fonctionnalité, surnommée « Suppression accidentelle », est déployée à un public plus large par une version stable pour les applications Android et iOS.